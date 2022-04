Aro ja Luukkonen: Porilla on mahdollisuus kääntää väestönkehityksen suunta

Timo Aro ja Aino-Maija Luukkonen vertaavat kirjoituksessaan Porin väestökehityksen tasapainottamista Apollo-avaruusohjelmaan.

NASA toteutti Apollo-nimisen avaruusohjelman Yhdysvalloissa vuosina 1961–1972. Kunnianhimoisena tavoitteena oli tehdä ensimmäinen miehitetty avaruuslento kuuhun. Projektiin osallistui tuhansia eri alojen osaajia.

Jokainen asiantuntija oli vastuussa jostain osatehtävästä. Samalla kaikki olivat tietoisia isosta tavoitteesta eli miehitetystä avaruuslennosta ja laskeutumisesta kuun pinnalle. Jokaisen osaajan onnistuminen omassa osatehtävässä oli edellytys yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Porin kaupunki ei harjoita avaruuslentoja, mutta voisiko väestönkehityksen tasapainottaminen olla Porin oma Apollo-projekti? Nimittäin Porin väkiluku on alentunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2014 alkaen.

Porilaisten keski-ikä on korkea. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku alenisi nykyisestä 7 500 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Porin väkiluku tippuisi silloin 1960-luvun alun tasolle nykyisellä alueluokituksella.

Fakta lienee, ettei Porin tai Satakunnan väkiluku käänny enää milloinkaan nousuun. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi nostaa kädet pystyyn. Päinvastoin. Siksi Pori on uudessa strategialuonnoksessaan nostanut yhdeksi tavoitteeksi asukasmäärään vaikuttamisen.

Päämääränä ei ole pilvilinnamainen asukasmäärän lisääminen, vaan laskevan uran taittaminen ja tasapainottaminen.

Tavoitteen onnistuminen edellyttää pieniä ja suuria tekoja.

Teot liittyvät muun muassa alueen eri koulutusasteiden aloituspaikkojen lisäämiseen, korkeakoulujen aseman vahvistamiseen, valmistuneiden pitovoiman nostamiseen, osaamisperustaisen maahanmuuton suunnitelmalliseen lisäämiseen, vapaa-ajan asukkaiden saamiseen pysyväksi asukkaiksi, panostamista etätyömahdollisuuksiin, kunta- ja asukasmarkkinointia jne.

Jokaisella teolla on merkitystä. Pienestä ja vähäpätöisestä voi tulla ajan kanssa suurta. Nostamme esille muutaman konkreettisen tavoitteen.

Porin tavoite on saada vuosittain 1 000 ulkomaista opiskelijaa lisää eri koulutusasteille. Päämäärä voi vaikuttaa kovalta, mutta on realistinen, kun tavoite pilkotaan erikseen lukiolle, ammatilliselle toiselle asteelle ja korkeakouluille.

Pori saa ulkomailta muuttovoittoa keskimäärin 200 henkilöä vuodessa. Muuttovoiton kaksin- tai kolminkertaistaminen on täysin mahdollista.

Porissa on noin 8 000 toisen ja korkea-asteen opiskelijaa. Vastavalmistuneiden pitovoimasuhteen nosto eli Poriin jäävien osuuden kasvattaminen toisi mukanaan muita myönteisiä kerrannaisvaikutuksia.

Porissa on noin 5 200 vapaa-ajan asuntoa. Kuusi kymmenestä omistajasta asuu Porin ulkopuolella. Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisella tai vapaa-ajan asukkaiden saamisella vakituisiksi asukkaiksi on iso merkitys.

Mitä tekemistä keskenään on Porin väestömäärään vaikuttamisella ja Apollo-projektilla?

Yhteistä on iso ja kunnianhimoinen tavoite, joka on pilkottava pienempiin osatehtäviin. Strategiaan kirjatut teot eivät ole mikään hopealuoti, joka ratkaisee väestönkehitykseen liittyvät haasteet, mutta on tärkeä alku omaehtoiselle suunnan kääntämiselle.

Miehitetty Apollo-lento kuun pinnalle onnistui heinäkuussa 1969. Porin ennakoitu 7 500 henkilön väestön väheneminen on vähintään puolitettavissa. Joku voi ehkä ajatella porilaiseen tyyliin ”ei tuu onnistuu”, mutta siitä huolimatta nyt on oikea hetki kääntää kivet.

Timo Aro

Alue- ja väestönkehityksen asiantuntija, valtiotieteen tohtori ja Porin kaupunginvaltuutettu (vihr, sit.)

Aino-Maija Luukkonen

Porin kaupunginjohtaja