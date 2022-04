Marinin hallitus on ohittamassa Sipilän hallituksen saavutuksia oikealta kaartaen. Nyt on vuorossa lakko-oikeuden musertaminen.

Lakko-oikeus on ammatillisen työväenliikkeen perustavaa laatua olevia oikeuksia, joiden puolesta on aikoinaan tapeltu verissä päin. Lakko-oikeus on myös kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja Suomen lainsäädäntöön. Sitä voidaan siis pitää käytännössä perusoikeutena.

Sen sijasta, että hallitus pohtisi, miten hoitajien asemaa parannettaisiin niin palkkojen kuin työolosuhteidenkin osalta, alkaa hallitus likipitäen heti lakon alettua laatimaan lakia, jolla lakko lopetettaisiin. Muistutettakoon, että koronakriisin hoidon vuoksi on valtionvelkaa lisätty runsaalla 30 miljardilla eurolla – käytännössä silmää räpäyttämättä.

Eniten hämmästyttää, että antavatko tosiaankin työväenpuolueiden jäsenet puolueidensa johdon aivan vapaasti huseerata hallituksessa miten lystäävät. Nyt olisi korkea aika alkaa puolustaa demokratiaa – sitä, mitä siitä vielä on jäljellä.

Aki Nummelin

puheenjohtaja

Vapaa ammattiliitto – VALO ry

oikeustieteiden maisteri

Pori