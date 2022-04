Päättäjien on herättävä näkemään myös suomalaisten ahdinko

Kirjoittaja on huolissaan suomalaisista, jotka ovat ahdingossa jo nyt. Arkistokuva on porilaisesta leipäjonosta.

Ukrainan kansan kohtalo on käynnistänyt ennennäkemättömät avustustoimet ja ihmisten auttamishalun. Akuuttiin hätään on vastattava. Se on yhteinen velvollisuutemme.

Sodan ja pakotteiden tuomat vaikutukset alkavat näkyä yhä selvemmin myös tavallisten suomalaisten elämässä. Monella on koronasta johtuen jo ennestään taloudellisia vaikeuksia. Energian ja elinkustannusten nopea nousu on yllättänyt jopa hallituksen ja kaventanut jo entuudestaan sen niukkenevia pelimerkkejä. Asevarustelun kiihdyttäminen, johon Suomikin on lähtenyt mukaan, vain pahentaa tilannetta.

Olemme ajautumassa tilanteeseen, jossa yhä useampi heikossa asemassa oleva suomalainen miettii, kuinka tästä päivästä selviää huomiseen. ”Tulot menevät kulutukseen eikä pussin pohjalle jää mitään.” Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat toteavat, että perusturvan taso on jo aiemmin todettu riittämättömäksi.

Siitäkin huolimatta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati Helsingin Sanomien päivänpoliittisessa keskustelussa leikkauksia sosiaalietuuksiin, kuten työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen.

Jo vuosia vireillä ollut sosiaaliuudistus on jäämässä aikaa ja rahaa vievän terveydenhoitojärjestelmän uudistamisen jalkoihin. Sosiaaliuudistus olisi pitänyt toteuttaa jo siinä vaiheessa, kun olimme saaneet hyviä tuloksia perustulokokeilusta – ensimmäisten joukossa maailmassa. Onneksi sen kehittelyä on jatkettu, ja parhaana vaihtoehtona on esitetty nykyisen monipolvisen tukijärjestelmän korvaamista kaikkia suomalaisia koskevalla perustilillä, joka olisi riittävän suuruinen korvaamaan nykyisen perusturvan.

Kaiken kehityksen lähtökohtana tulee olla yksilön perusoikeuksista huolehtiminen ja elämälle tarpeellisten edellytysten turvaaminen nykyisessä epävakaassa taloudellisessa tilassa, jonka kestoa kukaan ei voi ennakoida.

Päätöksentekoamme kuitenkin ohjaavat globaalit ja mittasuhteiltaan ylikansalliset ilmiöt, kuten ilmaston muutos ja luonnonvarojen ehtyminen. Niitä yritetään estää vihersiirtymällä ja uusilla teknologioilla.

Niillä ei kuitenkaan kateta aamiaispöytää köyhälle, jonka kauppaostosten tärkein mittatikku on halvin kilohinta. Hänen sumean tulevaisuudenkuvansa kirkastamiseen tarvitaan muutakin kuin puolueiden viherpesua.

Paavo Kajander

Pori