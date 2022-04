Palkkaneuvotteluissa on käytettävä euroja, jotka toimivat kaupassa

Tekstareissa valitellaan tekemisen puutetta Porissa viikonloppuisin.

Kovasti hiljenivät tällä palstalla Suomen asepuolustustarvikkeiden hankkimista vastustavien mielipiteet.

Puuvillan keskushammashoitolalle erityiskiitos loistavasta ja oikea-aikaisesta palvelusta akuutissa hammasongelmassa. Kympin arvoista työtä, kiitos!

Lakot Suomessa johtuvat ammattitaidottomista ammattiliitoista, jotka tyrkyttävät prosentteja palkkaneuvottelussa, ja pienipalkkainen jää aina perään, vaikka ne työt ovat tärkeitä ja kovia. Isompipalkkainen voi saada sopimuksissa ihan hyvän euromäärän, mutta se tärkeän työn tekijä, jolla on huonompi palkka, ei saa juuri mitään, vaikka hän juuri parannusta tarvitsisi. Palkkaneuvotteluissa on käytettävä euroja, jotka toimivat kaupassa, jossa ei voi maksaa prosenteilla, kun hinta on sama kaikille.

Juuso Lehti, pudotatko myös hintaa 11 prosenttia, kun dieselin hinta putoaa. Eikö pitäisi!

Kiinan pitäisi poistaa tieto, että heidän puolueensa on kommunistinen. Kiinan pääpuolueella ei ole mitään yhteyttä kommunismiin, se on täysin kapitalistinen.

Putinin kannatus Venäjällä on 90 prosenttia. Matkaa lajin maailmanennätykseen on vielä kosolti. Stalin sai 137 prosenttia äänistä.

ATTR:n ohjeistuksessa ei kyllä halutakaan suojata koulujen henkilökuntaa. Työpaikoilla maskisuositus työntekijöillä, mutta ei koske koulujen henkilökuntaa. Toki järkevät saa silti maskia koulussakin pitää, sitä ei sentään kielletty.

Vanhus keskiöön -mielipiteestä 4.4. oli valitettavasti unohdettu itse vanhus kokonaan.

Nysse vast kuntaa alkaa rokottamaa ku Juko ja Jau menee lakkoo! Meit hoitajii o myös Jukos ja Jaus. Ja hoitajie o hankala tehrä töit ilma siistijöit! Lääkärikki o aika tärkeit. Kaikil kuntatyöntekijöil arvoo pitäs antaa, ja turha sanoo, ettei olis rahaa! Mummu

Sari sairaanhoitaja. Jos pienipalkkainen työläinen äänestää aina vaan kokoomusta, niin siinä jää suurituloisten jalkoihin.

Muistakaa hoitajat, että ei se työtaakka mihinkään vähene jos palkkoja korotetaan. Työn määrä lisääntyy ja vastuu kasvaa sen myötä. Olkaa tyytyväisiä siihen, mitä saatte.

Hyvä Milla Kuparinen: älä missään tapauksessa hakeudu rakennusammattilaisen työhön. Siinä työssä, jos jossain, tarvitaan terveitä raajoja. Työ ei ole pelkkää ruuvin kiinnittämistä. 35 vuotta rakennusalalla toiminut nainen

YK on täysin hampaaton, mitä tulee maailmanrauhan ylläpitämiseen.

Kun keskustelee netissä ihmisten kanssa, voi todeta, että vain se on tuttua, mikä on ollut tv:ssa viikon sisällä. Minä hankin tietoni 70 hyllymetrin kotikirjastostani. Antti Pekola

Miten noihin tulipesiin lisätään puita. Nehän roihahtavat altapäin. Ainoa oikea tapa on ottaa kekäleet pois pesästä ja sytyttää puut taas päältä. Suomi on sarvikuonojen maa

Lahon puun kaatumista naapurin talon päälle ei korvaa puun omistajan vakuutus, vaan puun omistaja itse.

Täällä Porissa ei yksinäisille ole mitään viikonloppusin. Ei viitti baarissa istua ja hihhulointi ei kiinnosta. Pakko lähteä Tampereel.

Lääkintämajurin ohjeistus 60-luvulta: "Älkää niistä välittäkö jotka huutavat. Niillä on asiat hyvin. Katsokaa niitä jotka ovat hiljaa.” Tämä ohjeistus sopii joka paikkaan. Ei ainoastaan lääketieteeseen.

Näille sähköautoilijoille tiedoksi, että ei niitä sillä lailla vaan latailla. Täytyy löytää töpseli ja se onkin jo ihan eri juttu se.