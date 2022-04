Katkontien kunto Honkajoella on ala-arvoinen

Tämä talvi on koetellut tiestömme kuntoa kovalla kädellä. Honkajoella Katkontie on tämän saanut tuta. Tien kunto menee aina vain huonommaksi, jo vuosia on asiasta koetettu viestittää päättäjille eduskuntaa myöden, mitään ei ole asian hyväksi tehty. Muutama vuosi sitten tehdyt paikkaukset olivat aivan yhtä tyhjän kanssa, tai oikeastaan tilanne paheni niiltä kohdin, joissa paikkaukset tehtiin.

Nyt olisi ainakin kelirikko aikana paikallaan 60 kilometrin nopeusrajoitus koko Katkontien osuudelle. Tie on muutenkin vaarallinen, ja joku voi loukkaantua tai hajottaa autonsa tällä tiellä.

Tapio Kamppi

Honkajoki