Venäjän disinformaatiokampanjaan kuuluvat someprofiilien kaappaus, valeprofiilit ja valeuutissivustot ympäri maailmaa käyttäen erilaisten yhteisöjen nimissä olevia sivustoja.

Valeuutisina levitetään häikäilemättömiä valheita Ukrainasta ja Euroopasta. Venäjän valtio on johtanut koordinoitua disinformaatiokampanjaa, jolla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen Venäjällä ja sen naapurimaissa, Euroopan unionissa ja monissa muissa maissa.

Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet kaikin tavoin mustamaalaamaan Ukrainaa ja esittämään sen uhkana maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Ne ovat myös arvostelleet ankarasti kansainvälistä yhteisöä, koska se tukee Ukrainan suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Venäjän kampanjan kohteeksi ovat joutuneet myös Euroopan unioni ja muut toimijat, erityisesti Nato, jotka on valheellisesti esitetty uhkana ja joiden väitetään sivuuttavan Venäjän ”oikeutetut turvallisuushuolet.”

IT-alan ihmiset tietävät, että Venäjän suorittamaa häirintää on ollut internetissä jo kauan.

EU vs Disinfo -sivusto on julkaissut tietoja EU-raportista, joka erittelee Venäjän disinformaatiokampanjaa Euroopan unionin maita kohtaan.

Saksasta levitetyt valejutut johtavat tilastoa selvästi. ”Järjestelmällisiä kampanjoita” on tehty eniten Saksaa vastaan. Venäjän media on erikoistunut juttuihin ”russofobisesta” Saksasta. Sivustolta löytyvät tiedot yli 700 tapauksesta vuodesta 2015 alkaen.Toisena tulee Ranska yli 300 ja kolmantena Italia noin 170 feikkijutulla. Neljäntenä on Espanjan noin 40 tapauksella.

Siitä lähtien kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014, se on pyrkinyt vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen erilaisilla disinformaatiokampanjoilla. Kampanjoita on kohdistettu paitsi Venäjän kansalaisiin, myös sen naapurimaihin, EU:n alueelle ja muihin valtioihin. Venäjän disinformaatiossa on keskeistä länsimaisen sivilisaation rappion ja romahduksen korostaminen. Vastapuolella on venäläisten traditioiden, perhearvojen ja hengellisyyden korostaminen.

Poliisi varoittaa blogissa Ukrainan tilanteesta syntyneestä uudesta ilmiöstä, jonka keskiössä ovat laittomat verkko-operaatiot. Poliisin kyberrikostorjuntakeskus muistuttaa, että oli motiivi mikä tahansa, se ei oikeuta lain rikkomiseen. Vaikkapa tahallinen sähköpostien ”spämmääminen” voi täyttää palvelunestohyökkäyksen tai tietojärjestelmän ja tietoliikenteen häirinnän tunnusmerkistön ja olla siten rikoslain mukaan rangaistava teko.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki