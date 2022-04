Porin pääkirjastossa on mittavia sisäilmaongelmia rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Useat työntekijät oireilevat.

Oli järkyttävää lukea Satakunnan Kansasta (SK 31.3.) Porin pääkirjaston huonosta kunnosta. Kirjaston suurkuluttajina olemme hämmentyneitä, miksi asiasta ei ole ollut julkista tietoa aiemmin, kun kaupungin uusista kiinteistöinvestoinneista on keskusteltu ja päätetty.

Kiitos kirjaston väelle, Jyri Träskelinille ja Satakunnan Kansalle, että asia on tullut esiin edes nyt.

Kirjoitimme ennen kuntavaaleja kirjaston merkityksestä. Totesimme silloin muun muassa, että kirjasto on yksi kansalaisten peruspalveluista, aivan kuten opetus tai terveydenhoito. Kirjasto on myös kaupungin vetovoimatekijä, tärkeä osa yhteisöämme, ja me suomalaiset arvostamme kirjastolaitoksemme korkealle.

Porin on hienosti panostanut kampanjoilla kaupungin brändin ja vetovoimatekijöiden esiintuomiseen. Onko tällaisilla kampanjoilla merkitystä, jos niille ei löydy katetta kaupunkilaisten palveluista ja hyvän elämän mahdollisuuksista?

Kirjaston merkityksestä kulttuurilaitoksena ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä löytyy hyllymetreittäin tutkimustietoa. Onko meillä varaa talouden vaikeuksista huolimatta jättää pääkirjastomme rappeutumaan?

Vetoamme Porin päättäjiin, että he välittömästi ryhtyvät toimenpiteisiin, että kaupunkilaisilla on käytössään turvallinen ja ajan haasteisiin vastaava pääkirjasto.

Pertti Rajala

tietokirjailija

Susanna Virkki

tutkija, FM, tietokirjailija

Pori