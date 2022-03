Kirjoittajien mukaan Kankaanpään kaupunki on hoitanut suunnitteluassistentin rekrytoinnin lain mukaisesti. Kuva kankaanpään kaupunginhallituksen viime marraskuisesta kokouksesta.

Tämä on vastaus Satakunnan Kansassa 27.3. olleeseen Jouni Järvenpään mielipidekirjoitukseen "Kankaanpään hallinto hämmentää"

Mielipidekirjoituksen mukaan Järvenpää on kokenut Kankaanpään kaupungin julistaneen suunnitteluassistentin toimen auki liian aikaisin, jolloin hän on menettänyt mahdollisuuden hakea kyseessä olevaa tehtävää.

Kankaanpään kaupunginhallitus on 20.12.2021 (§ 486) pitämässään kokouksessa myöntänyt luvan toimen aukijulistamiseen sekä toimen täyttämiseen 1.3.2022 alkaen.

Päivämäärä 1.3.2022 viittaa siis ajankohtaan, jolloin toimi voidaan täyttää hakuprosessin päätyttyä. Hakuprosessi puolestaan aloitetaan toimen aukijulistamisella.

Hakuaika on ollut 4.1.–7.2.2022, jolloin ilmoitus on ollut nähtävillä KuntaRekryssä sekä työvoimahallinnon ylläpitämillä MOL-sivuilla. Lisäksi auki olevasta toimesta on julkaistu ilmoitus Kankaanpään Seutu -lehdessä 13.1.2022.

Järvenpään kysymykseen hakuajan pituudesta todettakoon, että lainsäädännössä säännellään minimihakuaika ainoastaan vakituisille viroille (14 päivää), mutta Kankaanpään kaupungin linjauksena on määritellä hakuajat siten, että mahdollisimman monella potentiaalisella hakijalla on mahdollisuus hakuilmoitus havaita.

Hakuajan päätyttyä rekrytointipäätös on tehty ansiovertailun kautta, jossa on otettu huomioon hakijoiden koulutus ja kokemus sekä haastattelussa osoitettu soveltuvuus kyseessä olevaan tehtävään.

Suunnitteluassistentin rekrytointiprosessi on edellä kerrotusti toteutettu asianmukaisesti lakia ja hyvää hallintotapaa noudattaen.

Anna Vanhahonko

hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Marja Vaajasaari

tekninen johtaja

Kankaanpään kaupunki