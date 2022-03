Kirjoittaja arvelee, että taloyhtiöiden energia-asiat puhuttavat tämän kevään yhtiökokouksissa. Tämän espoolaisen kerrostalon katolle on asennettu aurinkopaneelit.

Moni taloyhtiön osakas ei ole järin kiinnostunut yhtiökokouksista. Kokemus on, että niissä käsitellään vain hallinnollisia asioita, jotka ovat kaukana asumisen arjesta ja pahimmillaan kokouksessa saattaa joutua hallitukseen.

Tänä keväänä yhtiökokousten asiat tulevat kuitenkin iholle – on nimittäin todella kyse siitä, kuinka osakkaiden rahakukkaron nyörejä venytellään ja mitä kodin ympärillä tapahtuu.

Monen mielessä yhtenä päällimmäisenä asiana on turvallisuus. Media on täyttynyt jutuista, joissa käsitellään taloyhtiön turvallisuusasioita.

Ykköspuheenaiheen paikan ottanee yhtiökokouksissa kuitenkin todennäköisesti energia. Energian akuutti hinnannousu tulee näkymään talousarvioesityksissä kautta maan ja moni syyttää siitä Venäjän hyökkäyssotaa, vaikka hintakehityksen juuret ovat itse asiassa paljon syvemmällä.

Ilmastonmuutos, siihen liittyvät vääjäämättömät muutostoimet, EU-tason ja kansallisen sääntelyn tiukkeneminen energiatehokkuusasioissa eivät poistu, vaikka sota toivottavasti loppuisi pian. Kustannusnousu on siis pidemmän kehityksen tulos eikä se ole taittumassa.

Kokouksissa ei kannattaisi jäädä odottamaan, että hinnat kääntyisivät laskuun, vaan alkaa kiireesti suunnitella, mitä yhtiön energiankulutukselle ja -tehokkuudelle voidaan tehdä.

Hyvä uutinen on, että viimeaikainen tutkimus osoittaa, että energiatehokkuustoimet todella laskevat kustannuksia, mutta niillä on myös positiivinen merkitys kiinteistön arvoon ja haluttavuuteen asuntomarkkinoilla. Puolueetonta, tutkittua tietoa on saatavilla asiasta paljon aiempaa enemmän ja palvelutarjonta monipuolistuu kaiken aikaa.

Huonoja uutisia on se, että yhtiölainansaanti vaikeutuu, materiaalikustannukset nousevat ja pakottavat energiatehokkuusvaateet kasvavat. EU-sääntelyn osalta mennään pikkuhiljaa kohti sitä, että kaikissa korjauksissa energiatehokkuustoimia pitää tavalla tai toisella tehdä. Osaavan suunnittelun merkitys korostuu entisestään.

Kaikki toimet eivät ole mahdollisia tai järkeviä kaikissa kiinteistöissä. Sen suunnittelu ja laskeminen, mikä kullekin toimii, vaatii osaamista ja sitä vaaditaan niin hallitukselta ja isännöinniltä kuin suunnittelijaltakin.

Osakkaiden pitäisi enemmän pohtia yhdessä sitä, millaisen tulevaisuuden he haluavat itselleen taloyhtiönsä asukkaina ja miten he haluavat taloyhtiötä hoidettavan. Nyt yhtiökokouksissa keskitytään raportoimaan sitä, mitä on jo tapahtunut. Enemmin keskustelussa pitäisi toistua näkökulmat tulevaisuuteen.

Taloyhtiöiden ammatti-isännöitsijöillä on nykyisin hyvät tiedot mahdollisuuksista toteuttaa järkeviä ja kustannustehokkaita investointeja.

Väitän, että jos osakkaat tänä keväänä käynnistävät selvitystyön mahdollisuuksista energian säästöihin, se maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä takaisin taloyhtiön kuluja laskevasti ja asuntojen arvoa nostavasti.

Peter Hillman

puheenjohtaja

Satakunnan Isännöitsijäyhdistys Ry