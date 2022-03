Minkä takia Kelan toimeentulotuki on vedetty näin tiukalle, eivätkö virkailijat ymmärrä astmapotilaiden tilannetta? Meitä on paljon, joiden on pakko saada astma- ja muut lääkkeet.

Onko tässä kylmässä yhteiskunnassa tällainen tapa, että Kela ja muut toimijat kiristävät vammaisten ja vähätuloisten selviytymistä lääkekuluista?

Itse olen alkuvuodesta lähettänyt kolme eri hakemusta toimeentulotukea varten lääke- ja sairaalakustannuksiin, mutta kaikki ovat tulleet hylättynä takaisin. Minun pitää tulla toimeen kansaneläkkeellä ja pienellä takuueläkkeellä. Tuloni eivät ole hyvät.

Eikö Suomessa ole mitään rajaa, minkä takia tällaista tehdään? Kun vähävaraisen rahat eivät ennen maksukaton täyttymistä riitä, jäävät lääkkeet ostamatta tai joutuu ostamaan jotain sellaista lääkettä, mikä ei toimi niin hyvin.

Minulla ja kaverillani, nimeä mainitsematta, meillä molemmilla on tällainen tilanne, että on kauhean vaikea saada oikeita lääkkeitä ostettua. Molemmilla on muitakin perussairauksia.

Jos näitä lääkkeitä ei saa hommattua, on sairaalareissu edessä, ja kuka senkin maksaa? Vuorokausimaksu on noin 40 euroa, ja sairaalassa on ihan turha maata tällaisen töppäyksen takia.

Jos pelkkiin lääkkeisiin laittaa rahaa, niin viisaammat kertokaa meille, mitä syömme, kun rahat loppuvat kesken kaiken? Ottakaa järki käteen ja katsokaa uudemman kerran näitä asiakkaiden toiveita.

Tarmo Alava

Pori