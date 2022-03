Muistatteko, mitä sähkö maksoi ennen poliittisia harhakuvitelmia ajoittaisen aurinko- ja tuulisähkön apuvoimia. Sähkön hinta piti pudota.

Vihreä siirtymä on nyt näyttönsä antanut sähköntuotannon sekoittajana. Venäjän sota Ukrainassa aukaisi mielikuviin tuudittautuneiden silmät: säätövoima voi äkkiä loppua, ja suuri määrä ajoittaista tuulisähköä voi kaataa sähköverkon ylös tai alas hyppivällä tuotannolla.

Kymmenen vuotta on tuulituotantoa jo kokeiltu poliittisella tuella. Kokeilua kuitenkin jatketaan, vaikka säätövoimaa jää rajan taakse liikaa.

Sähkön hinta on moninkertaistunut kokeilujen takia. Tuuli- ja aurinkosähkön pakottama hinnan nousu on jo 10 vuodessa ollut luokkaa kolmin-nelinkertainen, ja tulevaisuudessa se räjähtää käsiin. Muuten koko tuulivoima-ala romahtaa omaan mahdottomuuteensa, kun se ei ilman tukiaisia enää rakentajia ja sijoittajia kiinnosta.

Silti poliitikot haluavat vaan jatkaa järjetöntä tukipolitiikkaa, enemmän ja suurempia tuulivoimaloita lisää. Sulaa hulluutta tämä on.

Albert Einstein on määritellyt hulluuden seuraavasti: "Hulluus on sitä, että toistaa yhä uudelleen ja uudelleen samaa, mutta odottaa silti eri tulosta." Aina tuulenpuuskien jälkeen on tyyni keli.

Tuulisähkön tuottajien pitäisi itse tuottaa myös se tuulettomien väliaikojen säätövoima ennen kuin voivat myydä sähkönsä verkkoon. Nyt sähköntuotannon loinen, parasiitti, imee muiden sähkön tuottajien kannattavuutta pois markkinoilta. Se etu on toistaiseksi tuulivoimalle poliittisilla päätöksillä annettu ilman omaa ansiota.

Muistakaa, että seuraavat eduskuntavaalit on vuoden päästä. Tuulivoimalta pitää karsia pois kaikki tuet ja muut erivapaudet luonnonrauhan rikkojana.

Tuulivoimalat lisäävät päästöjä ylimääräisenä sähköntuotantomuotona maailmassa. Saksa on hyvänä esimerkkinä siitä, ettei pystytä vähentämään päästöjä tuulivoimalla, vaikka tuulivoimaloita siellä on moninkertainen määrä Suomeen verrattuna.

Päinvastoin Saksassa on käynyt päästöjen suhteen, että vihreä siirtymä lisää päästöjen määrää parasiittituotantojen kanssa. Rahaa kuluu ja huonompaan suuntaan, mutta silti yritetään jatkaa.

Ei tul mittä.

Hannu Aro

Luvia