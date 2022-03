Kevät, tuo uuden kasvun aika, on jälleen ajankohtainen. On hienoa huomata lintujen palaavan taas takaisin tänne Pohjolaan.

Myös Ukrainan sotatilanne on saanut liikehdintää ja onneksi on myös tilaa löytynyt, jotta näitä todellisen hädän kourissa olevia ihmisiä voidaan auttaa. Suurimman huolenaiheen tässä liikehdinnässä aiheuttaa Venäjän kansalaisten vapaaehtoinen liikehdintä tänne, mukana voi olla myös ”desantteja”. Realistisesti ajateltuna tämäkin voi olla mahdollista, liian sinisilmäinen maahantulijoiden suhteen ei saa olla, varsinkaan kun tullaan maasta, jossa todellinen hätä ja uhka ei ole vielä realisoitunut sodan muodossa.

Toivottavasti rauhan ajat koittavat globaalisti mahdollisimman pian.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin tiedotus hallituksen tekemistä päätöksistä jatkaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ei ainakaan itselleni tullut aivan puun takaa.

Jakeluvelvoitetta ei määräajaksi laitettu tauolle, eikä myöskään verohelpotuksia kansalaisille – kuten olisi voinut esimerkiksi polttoaineen arvonlisäverokantaa laskea. Ja mikäli joku väittää, että veronalennus ei auta kansalaisten ostovoimaa, niin ainakin arvonlisäveroprosentin lasku näkyy välittömästi kuluttajan lompakolla, kuten koronaviruksen kotitestien kohdalla huomattiin.

Hallituksen ohjelmassa EU:n taakanjakosektori sai liian suuren huomion. Kyseinen ohjelma sai siunauksen kokoomuksen toimesta viime syksynä, kun suuressa valiokunnassa äänestettiin paketista, jossa Suomi sitoutuu vähentämään päästöjään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Tässä ohjelmassa myös mainittiin puukiukaitten tuottamat päästöt. Mielenkiintoista nähdä, mikä on se konkreettinen toimi näiden osalta. Mielestäni kyseinen taakanjakosektorin idea on sama kuin kävisi lenkillä ja sen jälkeen grillillä lihapiirakalla – hyvä omatunto, että jotain tuli tehtyä. Vaikutus tässä mallissa on ainoastaan negatiivinen talouden suhteen.

Elämme murroksessa – vanha aikakausi on jäämässä taakse ja uusi alkamassa. Nykyhallituksen tekemillä toimilla tulevaisuuskuva ei kovin ruusuiselta vaikuta. Taitaa olla historiassa ainoa hallitus, joka ei ole edes yrittänyt pysyä menokehyksissä, puhumattakaan kansalaisten elinolosuhteiden parantamisesta.

Tähän asiaan on saatava muutos tulevissa vaaleissa. Kuten olemme huomanneet, omavaraisuus on ainoa asia, mihin oikeasti voimme luottaa.

Niko Viinamäki

Porin kaupunginvaltuutettu, Satakunnan aluevaltuutettu (ps.)