Faktaa on, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja alkoi murhata Ukrainan kansaa ja tuhota heidän kotejaan ilman mitään syytä. Itse asiassa Stalin aloitti tämän kansanmurhan jo noin 87 vuotta sitten tappamalla noin neljä miljoonaa ukrainalaista nälkään.

Tästä huolimatta suuri osa Suomen kansanedustajista ja poliitikoista ei uskalla kertoa omaa henkilökohtaista kantaansa tilanteeseen ja Nato-jäsenyyteen, vaikka heidät on valittu vaalimaan suomalaisten turvallisuutta.

Naton vastustajien perusviesti on, että sota on ainakin osin Ukrainan syytä, koska se ei suostunut diktaattorin vaatimuksiin. Vaikuttaa siltä, että Naton vastustajat ovat nukkuneet historian tunnilla, koska he eivät ymmärrä, että diktaattorien vaatimuksiin ei ole mitään loppua olemassa.

Naton vastustajien ajatusmallin mukaan Eurooppa olisi välttynyt toiselta maailmansodalta, jos uhrit olisivat suostuneet Stalinin, Hitlerin ja Mussolinin vaatimuksiin.

Voimme kuitenkin kysyä, minkälaisessa Orwellin helvetissä asuisimme, jos olisimme suostuneet diktaattorien vaatimuksiin?

Naton vastustajien toinen perusviesti on, että suomalaisten on syytä vaieta venäläisten raakuuksista ja massamurhista, joita he ovat tehneet naapurivaltioissa viimeisen 90 vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he ovat valmiita ottamaan samanlaisen sensuurin Suomeen, mistä Stalinin, Hitlerin ja Putinin hirmuvallat ovat saaneet alkunsa.

Naton vastustajien kolmas perusviesti on, että Venäjän ja myös Ukrainan sotapropagandassa on disinformaatiota. Tämähän on totaalinen vale, koska ainoastaan Venäjän sotapropaganda on ehtaa valetta.

Ukrainan ei tarvitse valehdella, koska venäläisten luoma reaalimaailman totuus on tarpeeksi hirveää kuultavaa ja katsottavaa. Ukrainasta virtaavassa tiedossa on kyse sotadokumentista, jonka Nato-vastustajat haluavat piilottaa.

Valhe ja sensuuri ovat diktaattorien perustyökaluja. Näiden valheiden mukaan venäläiset rauhanturvaajat puhdistavat Ukrainaa natseista ja kemiallisista aseista, vaikka Ukrainan presidentti on juutalainen ja mitään näyttöä Ukrainan kehittämistä kemiallisista aseista ei ole olemassa.

Naton vastustajilla ei ole tarjota mitään kestävää käytännön ratkaisua Suomen turvallisuusongelmaan. Naton vastustajien perusviesti tukee Putinin politiikkaa ja edesauttaa fasismia myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Käytännössä noudattamalla Naton vastustajien ohjeita, meistä tulee Venäjän rikoskumppani.

Kansanedustajilla on ollut yllin kyllin aikaa miettiä Nato-kantaansa, koska Putin on toiminut diktaattorin käsikirjan mukaan jo viimeiset 20 vuotta. Nyt, kun Putin on kiireinen ukrainalaisten massamurhan kanssa, meillä on viimeinen tilaisuus liittyä Natoon. Sitten kun Putinin joukot ovat rajalla, on jo myöhäistä.

Kiireellisen asian siirtäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen komitean mietittäväksi ilman tiukkaa muutaman päivän aikarajaa, osoittaa eduskunnalta täydellistä tilannetajun puutetta. Vappuna aikaikkuna voi olla jo kiinni.

Olen tehnyt pitkään yhteistyötä venäläisten kanssa, palkannut heitä ja ostanut alihankintaa. Pidän heistä ja arvostan heitä ihmisinä, mutta en ymmärrä, miksi fiksut venäläiset eivät ole oppineet mitään tsaarien ja Stalinin hirmuvallasta.

Putin on aivopessyt kansansa uskomaan, että venäläiset ovat parempia ihmisiä kuin muut – kuten Napoleon teki ranskalaisille, Hitler saksalaisille, Mussolini italialaisille ja Trump yritti tehdä amerikkalaisille.

Kansanedustajat on valittu puolustamaan suomalaisten turvallisuutta, toimimaan viipymättä ja priorisoimaan eteen tulevat asiat. Tällaista johtamista kutsutaan viisaudeksi.

Ikävä kyllä monet kansanedustajat yrittävät siirtää vastuun ja rasittavan ajatustyön puolueelle. Häpeän heidän puolestaan.

Antti Roine

Ulvila