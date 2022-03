Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on herättänyt kokoomuksen poliittisen johdon kosiskelemaan Nato-kannattajia, joita viimeisimmän gallupin mukaan on 62 prosenttia. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo on luvannut viedä kiireesti Suomen Natoon. Uskokoon ken tahtoo, mutta kokoomus ei yksinään päätä Suomen Nato-kannasta suuntaan tai toiseen.

Petteri Orpon Nato-kiireitä toppuuttelevat kokoomuksen entiset puheenjohtajat ja ministerit. Pääministerinäkin toiminut Alexander Stubb on sitä mieltä, että nyt ei Suomen ole oikea aika hakea Nato-jäsenyyttä.

Samaa mieltä on myös kokoomusta 1990-luvun alussa johtanut Pertti Salolainen. Hänen kehotuksestaan Suomi lähti neuvottelemaan Euroopan unionin jäsenyydestä.

Suomen ulkopoliittinen johto on tasavallan presidentti Sauli Niinistön johdolla todennut, että Venäjän sotatoiminen takia turvallisuusympäristömme on radikaalisesti muuttunut. Tästä syystä Sanna Marinin johtama hallitus valmistelee nyt laajan turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa selvitetään myös Nato-jäsenyyden turvallisuushyödyt ja -haitat. Selvityksen on tarkoitus valmistua huhtikuun aikana.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto (Nato) edellyttää, että hakijamaan johdossa ja kansan keskuudessa on Natolle laaja tuki.

Suomen valtion johto on Naton ja sen jäsenmaiden vierailuillaan saanut vakuutuksen siitä, että Suomelle on Naton ovi auki.

Tämän on käynyt presidentti Sauli Niinistö varmistamassa myös Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenilta.

Presidentti Biden on lännen johtajista ainoa, joka on nimennyt Ukrainaan hyökänneen Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotarikolliseksi.

Pentti Välimaa

Pori