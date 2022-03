Porin liikennekulttuurissa on petrattavaa

Olen vasta vähän aikaa sitten porilaistunut, Tampereen seudulta opintojen perässä tänne muuttanut. Olen tykästynyt Poriin, sen palveluiden läheisyyteen ja kaupungin sopivaan kokoon. Yksi asia kuitenkin vaivaa minua kovasti, ja monia muitakin ulkopaikkakuntalaisia suorastaan hirvittää. Nimittäin Porin liikennekulttuuri, joka poikkeaa huomattavasti muista tuntemistani kaupungeista – ja nimenomaan negatiivisella tavalla.

Autoilijat: myös Porissa on voimassa Suomen lait koskien suojateiden käyttöä. Kun jalankulkija tai pyörää taluttava henkilö haluaa ylittää tien, autoilijan tulee antaa hänelle tietä – ei suinkaan ajaa ohi tai jopa kiihdyttää vauhtiaan jalankulkijan huomattuaan. Näitä tilanteita olen nähnyt aivan liikaa.

Erityisesti tätä näkee Porin liikenneympyröiden liepeillä, joita onkin paljon. Jos menee väkisin suojatielle ja auto joutuu hiljentämään vauhtia, niin protestointi on kovaa. Olen huomannut jalankulkijoiden tottuneenkin tähän ja antavan näissäkin tilanteissa autoilijoille tilaa.

Pelkään pahoin, että jos Poriin tulee pyörätien jatkeita, niitä ei sitten huomioida ollenkaan.

Pyöräilykulttuurissakin on paljon parantamisen varaa. Vaikuttaa siltä, että Poriin on pesiytynyt erikoinen tapa, että vaikka olisi kuinka ahdas tila kevyenliikenteenväylällä, niin silti kävelijöiden ohi ajetaan ilman kellonsoittoa. Tämä on aiheuttanut minulle jo useita vaaratilanteita, vaikka olenkin asunut kaupungissa vasta alle neljä kuukautta.

Myönnän, ettei Tampereellakaan välttämättä ole ollut nämä kaksi liikennetilannetta hallussa, mutta kuitenkin sielläkin toisaalta pyöräilijät ovat alkaneet huomioimaan muuta liikennettä ja autot todellakin lain vaatimalla tavalla pysähtyvät antamaan tilaa.

Ehdotankin kaikille porilaisille, että me yhdessä muokkaamme liikennekulttuuria terveempään suuntaan. Jalankulkijat voisivat ryhtyä valvomaan oikeuksiaan ja todella pakottaa autoilijat noudattamaan lakia. Toisaalta pyöräilijöiden on korkea aika oppia soittamaan kelloa sopivissa tilanteissa.

En kirjoita tätä valittamisen ilosta, vaan huolesta yhteisestä turvallisuudesta. Tehdään kaikki Porista turvallisempi.

Henri Tuisku

Pori