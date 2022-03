Aseteollisuus on maailman kannattavinta liiketoimintaa, kirjoittaja toteaa.

Sodat ovat perinteisesti olleet talouden piristysruiske. Mitä suurempi rytinä, sitä laajemmat vaikutukset sillä on talouteen.

Toinen maailmansota käynnisti kaikkialla aikamme mittavimmat investoinnit ja nostivat kansantaloudet ennen näkemättömään kasvuun. Mittavimmat harppaukset tehtiin kuitenkin sotateollisuudessa. Monet maat olivat kuluttaneet sodassa loppuun asearsenaalinsa ja tarvittiin paitsi varastojen täydentämistä myös uusien ja vielä tuhoisimpien aseteknologioiden kehittämistä.

Luotiin uudet kansanväliset asemarkkinat, joita hallitsevat Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Britannia ja Ranska. Aseyhtiöiden osakkeet ovat pörssien kuumaa valuuttaa samalla, kun sijoittajien vastuullisuus niiden ostoissa on joutanut romukoppaan.

Aseiden ostajille, Suomi mukaan luettuna, on tullut kiire lisätä ostoja ennen valmistajien varstojen ehtymistä ja hintojen nousua. Saksa uudistaa puolustusjärjestelmää 300 miljardilla eurolla. Yhdysvallat tukee Ukrainan asehankintoja kahdella miljardilla dollarilla ja EU on luvannut satojen miljoonien arvosta ase- ja tarvikeapua Ukrainaan.

Kukaan ei tunnu kyselevän mistä budjeteista rahat aseostoihin otetaan.

Aseteollisuus on maailman kannattavinta liiketoimintaa ja sitä hallitsevat useinkin valtioiden hyväksymät yritykset yksinoikeudella. Niiden tuotekehitys kattaa mantereet, myös niiden maanalaiset luolastot, valtameret ja avaruuden.

Aseteollisuuden keksinnöt näyttävät tietä tulevaisuuden teknologialle. Aseteollisuus käyttää suuria määriä raaka-aineita. Monet niistä ovat uusiutumattomia ja hinnaltaan arvokkaita. Aseteollisuuden ympäristön ja ilmansaasteita ei ole huomioitu virallisissa tilastoissa. Tämä koskee myös sodankäynnistä syntyviä ympäristö- ja ilmastopäästöjä. Ne on suurvaltojen hiljaisella sopimuksella jätetty virallisten tilastojen ulkopuolelle. Tässä yksi syy miksi suurvallat ovat viivytelleet ympäristö- ja päästöongelmiin puuttumista.

Aseiden valmistus on periaatteessa negatiivista tuotantoa. Sen arvoketjussa ainoa yhteiskuntaa rakentava tekijä on sen työllisyysvaikutukset. Kaikki muu siihen liittyvä on materian ja rahan haaskausta sekä ympäristön hävittämistä.

Yhdysvaltain puolustusjärjestelmät tuottavat 500 000 tonnia toksisia jätteitä vuodessa. Se on enemmän kuin maan viidenneksi suurimman kemianteollisuuden tuottamat jätteet.

Vuonna 1990 kolme Yhdysvaltain suurinta aselajia kulutti 25 miljardia tonnia öljyä vuodessa ja energiaa kulutus oli suurempi kuin kahden kolmasosan maailman valtioista. Irakin sodassa USA:n asevoimat käytti öljyä enemmän kuin 180 miljoonainen Bangladesh.

Voidaan vain arvailla mitkä ovat Venäjän vastaavat lukemat sen operaatioissa Lähi-idässä ja nyt Ukrainassa.

Suurimpana peikkona maailmalle ovat kuitenkin ne kymmenet tuhannet ydinkärjillä varustetut ohjukset, tuhannet sota-alukset, sukellusveneet ja pian myös avaruudessa risteilevät ohjusjärjestelmät, joiden käyttövoimana on ydinvoima. Sitäkin pelottavampia surmaamisvälineitä ollaan ottamassa käyttöön kuten venäläiset ovat Ukrainassa osoittaneet.

Olemme tahtomattamme luoneet talousjärjestelmän, jonka yksi suurimpia käyttövoimia ovat sodat. Voin vain kuvitella sitä vienoa hymyä, joka juuri tällä hetkellä on kreikkalaisen sodan jumalan Areksen kasvoilla.

Paavo Kajander

Pori