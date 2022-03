Mikko Marttila käsittelee kirjoituksessaan (SK 19.3.) yrittäjäjärjestön osallistumista ukrainalaisten auttamiseksi.

Yrittäjäjärjestö tuomitsee yksiselitteisesti Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainaan. Ajatuksemme ovat Ukrainan kansan puolella. Ukrainan kansa kärsii sodasta eniten.

Suomalaisilla yrittäjillä ja yrityksillä on voimakas tahto auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia. Lukuisat yritykset ovat antaneet taloudellista tukea kokeneille kansainvälisille auttamisjärjestöille, joilla on valmiit keinot ja väylät auttaa suoraan sodan keskellä olevia. Yritykset osallistuvat myös paikallisiin auttamisprojekteihin. Myös Suomen Yrittäjät on lahjoittanut Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen 20 000 euroa sodan uhrien auttamiseksi.

Tutkimuksemme mukaan yrityksistä 70 prosenttia aikoo auttaa jotenkin Ukrainaa tai ukrainalaisia sekä työnantajayrittäjillä on vahva halu palkata ukrainalaisia.

Koska järjestömme tärkein tehtävä on pk-yritysten tukeminen, eräs tehtävämme on nyt selvittää, miten ja mitä mahdollisuuksia suomalaisella yrittäjällä on työllistää ukrainalaisia, mikä turvaisi osaltaan heidän tulevaisuuttaan.

Markku Kivinen

toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät

Jukka Hurrila

puheenjohtaja, Satakunnan Yrittäjät

Mikko Nordberg

puheenjohtaja, Eurajoen Yrittäjät