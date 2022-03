Vaimoni ajoi autonsa ulos uraisella Laviantiellä Noormarkussa. Toki kuljettajalla on oma vastuunsa näissä, mutta seuraavana aamuna samassa paikassa oli toinen auto.

Kuluvan talven aikana näitä on ollut useita, ja tie on ollut aivan järkyttävässä kunnossa. Kyseessä on kuitenkin paljon liikennöity ja kuudenkymmenen kilometrin nopeusrajoituksella merkattu tie.

Tie kuuluu kokonaisuudessaan Laviaan saakka samaa piiriin. Siksi ihmetyttääkin, miksi vuodesta toiseen Lassilasta eteenpäin tie on aina loistokunnossa. Mistä tämä johtuu?

Täällä päässä ajetaan traktorilla aura ylhäällä, ja jälki on sen mukainen sitten.

Miten valvotaan alihankkijoiden työn laatu?

Nyt päästiin kolhuilla, mutta joku kerta käy pahasti.

Jyrki Lepistö

Noormarkku