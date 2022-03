Naton jäsenmaa Puola on tehnyt ehdotuksen Yhdysvalloille. Puolan ulkoministeriön mukaan maa olisi ollut heti valmis toimittamaan Mig-29 -hävittäjiään – Yhdysvaltojen kautta – Ukrainaan veloituksetta. Puola kehotti muitakin Nato-maita seuraamaan esimerkkiään.

Yhdysvallat torjui Puolan ehdotuksen.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja John Kirby on kuvaillut Puolan ehdotusta “kestämättömäksi“. Kirby sekavasti korosti, että Puolan ehdotus on liian riskialtis, koska Yhdysvallat ja Nato haluavat välttää tilannetta, missä he joutuisivat suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Käsittämätöntä.

Yhdysvallat ja Nato eivät näköjään ole huolissaan maailman vakauden ja rauhan järkkymisestä, vaan seuraavat Ukrainan kansan taistelua itsenäisyyden säilyttämisen puolesta. Onko Nato kuin tyhjyyttään humiseva lato pellon laidalla?

Sotilasliitto Natossa on suuret puheet, mutta pienet ovat teot.

Olen varma, että Yhdysvaltojen ja Naton passiivinen asenne Ukrainan sodassa saa Suomen ja Ruotsin miettimään Nato-jäsenyyden hakemista uudesta näkökulmasta. Minun tiedossani ei ole yhtään onnistunutta Nato-operaatiota, päinvastoin. Yhdysvallat ja Nato ovat epäonnistuneet Vietnamissa, Afganistanissa, Syyriassa, Irakissa, Libyassa ja Jugoslavian hajoamissodassa.

Suomeen ei nyt kohdistu välitöntä uhkaa Venäjän taholta. Suomen hallitus teki vakavan virheen, kun se lähetti kertakäyttösinkoja Ukrainan puolustusvoimille. Humanitaarinen apu olisi riittänyt konfliktin tässä vaiheessa.

Suomen F-35 -hävittäjien hankintaa on voimakkaasti arvosteltu ja vähätelty. Olisiko mielipide nyt muuttunut?

Hävittäjähankinta lisää merkittävästi maamme ilmavoimien kykyä ja kapasiteettia mahdollisessa kriisitilanteessa. Suomen maa- ja merivoimien arsenaalia pitää vuosittain uudistaa tehokkaimmilla asehankinnoilla.

Suomella on vain kaksi vaihtoehtoa, kun mahdollinen Nato-jäsenhakemus jätetään. Vaakakupissa on riski tai “takuu Natolta“ – jota on syytä epäillä.

Sen Ukrainan sota on meille osoittanut.

Kari Pajula

Pori