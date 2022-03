On tärkeää, että kontakti kouluun säilyy, vaikka nuori voi huonosti

Sairauslomaa kirjoitetaan, jos se on välttämätöntä ja toipumisen kannalta paras vaihtoehto, kertoo Satapsykiatrian nuorisopsykiatrian yksikkö.

Kiitämme mielipidekirjoituksesta (SK 4.3.) ”Onko osa oppivelvollisista unohdettu?” Olemme kirjoittajien kanssa yhtä mieltä siitä, että nuoret ansaitsevat tarvitsemansa palvelut.

Satapsykiatrian nuorisopsykiatrian yksikön näkökulmasta toteamme, että avohoidon aikana nuori on sairauslomalla vain harvoin. Nuoren hoidon näkökulmasta on tärkeää, että opinnot jatkuvat, jos nuoren vointi vain suinkin sen sallii. Usein suosituksemme on, että lukujärjestystä kevennetään ja nuorelle järjestetään kouluun tukitoimia.

On tärkeää, että kontakti kouluun säilyy, vaikka nuori voi huonosti.

Sairauslomaa kirjoitetaan, jos se on välttämätöntä ja toipumisen kannalta paras vaihtoehto. Silloinkin pyritään toimimaan niin, että kynnys opintojen uudelleen aloittamiseen tauon jälkeen olisi mahdollisimman matala.

Osastohoidossa oleville peruskoululaisille on tarjolla sairaalakoulu. Nykyisin osastopaikkoja on vähän ja hoitojaksot ovat pääsääntöisesti hyvin lyhyitä. Osastolla olevien nuorten vointi ei aina salli koulunkäyntiä. Silloin nuori on sairauslomalla.

Peruskoulun päättäneiden nuorten osalta käytännöt vaihtelevat. Osa jatkaa opintojaan osastolta käsin etänä. Oppialojen välillä on luonnollisesti suurta vaihtelua. Kaikilla nuorilla ei ole opintopaikkaa, ja osalla opinnot ovat olleet katkolla jo pitkään.

Nuorisopsykiatrialla teemme paljon hyvää yhteistyötä koulujen kanssa. Ymmärrämme, että on tilanteita, joissa me pidämme tärkeänä nuoren kuntoutumisen kannalta, että nuorella säilyisi kontakti kouluun ja koulun vinkkelistä nuorelle toivottaisiin opintojen keskeyttämistä. Ymmärrämme, että opettajien tulisi voida keskittyä opettamiseen. Pidämme tärkeänä, että kouluissa olisi riittävästi perustason psykososiaalisia palveluja.

Ajatukseen erityisopettajaresurssien kohdentamisesta mielenterveysongelmista kärsivien ammatillisia opintoja suorittavien nuorten koulutuksen tukemiseen suhtaudumme lämmöllä. Tulisi myös huomioida vaativan erityisen tuen opiskelijoiden mahdollisuus opiskella erityisammattioppilaitoksessa.

Satapsykiatrian nuorisopsykiatrian yksikkö

Sanna Mattila

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Anna Mäkelä

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri

Hanna Pärssinen

psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Minna Wahlman

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri

Turun yliopisto, Satapsykiatria

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu

nuorisopsykiatrian dosentti, kliininen opettaja