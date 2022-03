”Huumorimateriaalin tarkoitus voi olla puhtaasti vain nauru, mutta sitä voidaan käyttää niin kaupallisiin kuin lopulta poliittisiinkin tarkoituksiin”, kirjoittaa tutkijatohtori Pauliina Tuomi.

Olen pitkään miettinyt, mitä sanoa kevään tv-tarjonnasta. Omaa kieltään puhuu se, että mitään uutta sanottavaa ei juuri ole.

Toisaalta vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi tv-viihde ei ole tuntunut kaikkein oleellisimmalta huolenaiheelta. Eikä se tosin ole sitä vieläkään, mutta elämme aikaa, jossa tunnutaan väkisinkin pohtivan, mikä on asianmukaista ja mikä ei.

Tiedämme, että keveyttäkin tarvitaan – viihteellä on tärkeä varoventtiilin rooli. Huumori voi olla keino käsitellä rumiakin asioita, ja silläkin voi luodata empatiaa.

Tivi (5.3.) uutisoi kuitenkin, kuinka viaton huumorimateriaalinkin jakaminen voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi salaliittoteorioiden vahvistumiseen. Viestin liikkeelle laittaja ei koskaan voi varmaksi sanoa, miten tulkitsija sanoman koodaa. Viihteenkin varjolla kun voi tehdä paljon, niin hyvässä kuin pahassa.

Tv itsessään on kärsinyt osin inflaation johtavana sotauutismediana. Persianlahden sodasta puhutaan usein ensimmäisenä reaaliajassa televisioituna sotana. Ukrainan sotaa taas kuvataan sosiaalisen median sodaksi, vaikka somen rooli on toki tiedostettu esimerkiksi eri kansannousujen yhteydessä.

Täysin viihteellisistä somealustoista tuleekin hetkessä poliittisia. Somea pidetään tärkeänä kanavana levittää tietoa ja saada sodan todellista kuvaa paikan päältä. Nykytilanteen valossa televisio näyttäytyy muinaisreliikkinä, jopa propagandakoneistona.

Vaan eipä ole somekaan valeuutisista vapaa. Some tarjoaa kaikille (ellei ole blokattu) mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ja sen yhteisöllistävä voima on globaali – samoin vahva auttamisen halu. Kuitenkin samalla, kun kynnys ottaa osaa madaltuu, kasvaa kaikenkarvaisen materiaalin ja mielipiteiden virta, jossa myös sotaa voidaan käsitellä niin vakavalla pieteetillä kuin yhtenä vitsin aiheista, ja kaikilla tyyleillä siltä väliltä.

Ukrainan presidentti Zelenskyin käsittely on saanut jo osin outojakin piirteitä. Hänen taisteluimagonsa on urhoollinen, ja sillä on varmasti iso rooli koko maan taisteluhengen kohottajana ja ylläpitäjänä. TikTokissa hänestä kiertää kuitenkin poikkeuksellisen paljon kuva- ja videomateriaalia, jonka konteksti on vähintään ”kuolaava”. Hänen miehisyyttään, testosteroniaan ja komeuttaan hehkutetaan.

Meillä Seiska (1.3.) on lähtenyt samaan mukaan otsikoiden uutisen, jossa Zelenskyi on taannoin ottamassa koronarokotetta: ”Huhhuh! Ukrainan presidentin paidaton kuva kuumottaa”.

Kannatus ja kunnioitus ovat asia erikseen, vaan unohtuukohan välillä, mikä on todellinen tilanne?

Toisaalta olemmehan nähneet myös uutisen suomalaismiehistä, jotka tekivät ”ihan vaan vitsillä” Dachaun keskitysleirillä kännykällä taltioidun natsitervehdyksen. Tällainen viihteellistymisen ääri-ilmiö voikin näyttäytyä myös sota- ja ”tuhoturismin” muodossa.

Huumorimateriaalin tarkoitus voi olla puhtaasti vain nauru, mutta sitä voidaan käyttää niin kaupallisiin kuin lopulta poliittisiinkin tarkoituksiin. Kriittinen medialukutaito on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Viihteellistymisen verhon takana tapahtuva toiminta kaipaa erityistä huomiota, sillä sen varjolla voidaan myötävaikuttaa asenteisiin ja väistää tarkempaa tarkastelua.

Olisi hyvä muistaa, että mediavirrassa näkemyksiä jaetaan nopeasti, usein tunteiden pohjalta, ja että myös satiirilla – ja hömpällä – voidaan levittää disinformaatiota, ja keskittyä epäolennaisuuksiin.

Ja lopultahan useissa eri yhteyksissä esille nouseva tarve keveydelle ja sen tuomalle voimaantumiselle tuntuu olevan meillä, ei sodan keskellä konkreettisesti olevilla ihmisillä.

Siellä ensisijainen fokus on säilyä hengissä.

Kirjoittaja on Porin yliopistokeskuksen/Tampereen yliopiston tutkijatohtori, joka tekee postdoc-tutkimusta provokatiivisesta mediasta ja yhteiskunnan viihteellistymisestä.