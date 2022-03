Vastauksena sunnuntaina (13.3.) julkaistuun mielipidekirjoitukseen toteamme, että Kessoten järjestettävien kuljetuspalvelujen toimintatapaa muutettiin 1.8.2021 alkaen välityskeskuksen kautta tilattaviksi kyydeiksi, kuten suurimmassa osassa Suomea toimitaan. Ensimmäisessä vaiheessa uusi järjestämistapa toteutettiin pilottina, joka päättyi 31.1.2022.

Pilotoinnin tarkoituksena oli hankkia kokemuksia ennen varsinaista toiminnan kilpailuttamista. Pilotoinnin alkuvaiheessa järjestelyssä oli paljon ongelmia, jotka johtuivat monista syistä, muun muassa järjestelmien tekniikassa ilmenneistä ongelmista ja eri osapuolten, välityskeskuksen, taksiyrittäjien ja asiakkaiden uuden järjestelmän opetteluun liittyvistä ongelmista.

Esiin tulleisiin ongelmiin on puututtu välittömästi. Asioita on korjattu, muutettu sekä kehitetty viimeisen seitsemän kuukauden aikana paljon.

Kessote on pahoillaan siitä, että joillekin asiakkaille on aiheutunut ikäviä tilanteita kuljetuksen viivästymisen tai muun syyn takia. Jokainen asiakaspalaute on selvitetty, niihin on vastattu sekä niiden pohjalta toimintaa on kehitetty.

Palautekanavia on monipuolistettu sekä raportointia ja viestintää lisätty muun muassa Kessoten nettisivuilla. Yhteistyötä on tehty asiakkaiden, vammaisneuvoston, kuljettajien ja välityskeskuksen kanssa.

Kessote on tehnyt yhteistyötä myös valtakunnallisten vammaisjärjestöjen, kuten Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton kanssa ja näiltä tahoilta on saatu viimeksi 2. maaliskuuta hyvää palautetta.

Välityskeskuspalvelu kilpailutettiin saatujen kokemusten pohjalta ja kilpailun tuloksena uusi välityskeskus aloitti toiminnan 1.2.2022. Toimintaa kehitetään nyt uuden välityskeskuksen ja muiden osallisten kanssa mahdollisimman sujuvan palvelun toteuttamiseksi.

Kirjoittaja väittää Kessoten palvelun jatkuvan lainvastaisesti. Tälle väitteelle ei ole asiaperustetta.

Päätöksiä tekevät viranhaltijat toimivat virkavastuulla, mikä tarkoittaa ehdotonta vaatimusta toimia lakien mukaisesti. Oikeusvaltiossa henkilöllä joka tuntee, että häntä koskeva päätös ei ole lainmukainen, on oikeus tehdä valitus oikeusistuimeen.

Kessoten (ent. KSTHKY) palvelupäätöksistä hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten ja niistä annettujen päätösten perusteella voidaan sanoa, että lakien soveltamisessa on Kessotessa onnistuttu hyvin. Aivan valtaosassa hallinto-oikeuden ratkaisuja, kuntayhtymän ratkaisu on todettu oikeaksi.

Hallinto-oikeuden käsittelyssä on tällä hetkellä joitakin päätöksiä. Jos aikanaan tulevat ratkaisut edellyttävät tulkintakäytännön muuttamista, Kessote luonnollisesti toimii sen mukaisesti.

Juha Korkeaoja

Yhtymähallituksen puheenjohtaja, Kessote

Hanna-Leena Markki

Kuntayhtymän johtaja, Kessote