Tuulivoimakriittisyyteni on muuttumassa tuulivoimavastaisuudeksi, kirjoittaja toteaa.

Olipa pöyristyttävän yksipuolista ja asenteellista tekstiä tuulivoimasta yli kolme sivua (SK 13.3). Eipä paljoa ajateltu tuulivoiman uhreiksi joutuvia ihmisiä pääpainon ollessa yksipuolisesti rakennuttajien taholla.

Vastauksessa ei voi syvällisesti tilan puutteesta johtuen syventyä kirjoituskyhäelmään, vaikka aihetta olisi.

Ensinnäkin tuulivoimapuisto särähtää korvaan, kyse on tuulivoimateollisuusalueesta. Sitten merituulipuisto, onko se tulvan alle pysyvästi jäänyt puisto?

Sellainen käsite kuin demokratia olisi hyvä palauttaa mieleen. Se on kuitenkin järjestelmä, jolla kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon.

Jotenkin tuli mieleen, että kun ihmisten kyvykkyyttä ottaa demokratiassa kantaa päätöksen tekoon rinnastettiin ammatteihin, niin olisi mielenkiintoista tietää, mitä mahdollisesti muita ammatinharjoittajia haastateltava pitää epäkelpoina edustamaan kuntalaisten ajatuksia.

Itse olen eläkeläis-buumeri ja ylpeä siitä. Minulle riittää, että pidän tuulivoimalaa rumana ja sekin riittää sinänsä syyksi sille, ettei niitä tulisi rakentaa mielestäni ainakaan seitsemän kilometrin säteelle yhdestäkään rakennetusta talosta.

Jossain kohdassa oli maininta Lammin jo kerran kaatuneesta tuulimyllyalueesta, ja samaan menoon jatkettiin, että uudet salaiset suunnitelmat on tekeillä.

Niin, miksiköhän tuulivoima herättää vastustusta – olisiko suunnitelmissa avoimuus mitään?

Kirjoitelman kunnallista demokraattista päätöksentekoa halveksuvaksi kokemani osa oli pöyristyttävää luettavaa. Samalla kun haastateltava kertoo ihmisillä olevan oikeus valittaa päätöksistä, hän harmittelee oikeuskäytännön kestoa.

Ei oikeuslaitos ole kunnallinen toimija, vaan onneksi itsenäinen ja riippumaton oikeusjärjestelmä, joka käyttää asioiden käsittelemiseen sen ajan, mikä on tarve. Jos asia on kunnallisessa järjestelmässä mennyt liian nopeasti tai väärin perustein läpi, on hyvä, että se käsitellään edes oikeusprosessissa hosumatta.

Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä, minkä painoarvon rakennuttajat asettavat niille ihmisille, jotka sattuvat olemaan eri mieltä ja joiden elämän mahdollisuuksia pilaavat.

Näiden ihmisten kotien ja kotitilojen arvo romahtaa lukemani mukaan keskimäärin kolmannekseen kolmen kilometrin säteellä. Puhumattakaan niistä, joiden talot ei mene edes kaupaksi läheisten murisevien voimaloiden takia – niillä ei puhuta arvon alenemisesta, vaan menettämisestä.

Viime aikoina on eri yhteyksissä puhuttu perustuslaista, joiden tarkoitus on taata kaikille ihmisille yhtäläiset oikeuden elää ja olla. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Tuulivoimarakentaminen on kuitenkin osoittanut, että ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa vuoksi, sillä voimaloiden lähellä asuvat joutuvat maksamaan ympäristön, terveyden ja omaisuuden arvon menetyksenä kohtuuttoman hinnan voimaloiden olemassaolosta.

Näin heille ei myöskään toteudu perustuslain 7 §, jonka mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perustuslain 15 §:ssä todetaan, että jokaisen omaisuus on turvattu.

Niinpä; kohtaako teoria ja käytäntö?

Ne, jotka ovat olleet tuulivoimamyllyjen läheisyydessä tai tuntevat jonkun, joka asuu, vaikka alle 2 kilometrin etäisyydessä näistä myllyjen ympärivuorokautisista meluista, tietävät elämän olevan lähes sietämättömän vaikeaa. On niitä tietoja ollut lehdissä, kun ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa näissä tilanteissa.

Toinen varsin suuri haitta muodostuu välkkeestä. Se ei varsinaisesti ole valo- vaan varjovälkettä, kun siivet liipaisevat auringon edestä. Kun autoilet ja aurinko paistaa metsän lomasta sivulta päin, niin tiedät miltä se tuntuu. Autoillessa se on tosin vain hetkellistä.

Köyliön voimaloiden osalta sinänsä arvostamani Timo Laitinen toteaa, että hankkeella ei ole laajempaa vastustusta.

Teksti pitää lukea tarkkaan. Sana ”laajempaa” tarkoittaa, että vastustustakin on.

Tämä lehtiartikkeli aiheutti minussa muutoksen: tällä menolla tuulivoimakriittisyyteni on muuttumassa tuulivoimavastaisuudeksi.

Perusteena rakennuttajat usein muistavat mainita, että tuuli on ilmaista. Onko ilmaista heille myös ihmisten terveys?

Lauri Vähä-Nissi

Kokemäki