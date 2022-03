Satakunnan Kansa kirjoitti 12.3.2022 Rauman sote-taksien ongelmista. FCG on Raumalla uusi välitysyhtiö eikä toiminta ole lähtenyt heidän kanssaan kaikilta osin luanikkaasti liikkeelle.

Autoilijat ovat alusta lähtien toivoneet yhteistä palaveria välitysyhtiön ja kaupungin virkamiesten kanssa. Ei ole kenenkään etu, ettei asiakas saa kyytiä silloin kun sitä tarvitaan. Keskusteluyhteys täytyy toimia. Hyvä että yhteiseen neuvottelupöytään ollaan nyt vihdoin valmiita.

FCG:n kanssa on ollut haasteita muuallakin kuin Raumalla. Herää kysymys miksi FCG:tä halutaan kuntiin välitysyhtiöksi ”kuin käärmettä pyssyn suuhun”.

Riittääkö syyksi FCG:n hallituksen kokoonpano, jossa on useampi edustaja Kuntaliitosta? Seuraavassa kilpailutuksessa voitaisiin pohtia KELA-kyytien tapaan toive-taksijärjestelmää, jossa asiakas voi itse varmistaa kyydin suoraan taksiautoilijalta.

Eiliseen lehtijuttuun liittyen muutama fakta, joita haluamme tarkentaa:

- Rauman Ula-taksin autoilijat ovat Satakunnan Aluetaksin yksiä osakkeenomistajia. Aluetaksilla on oma välityskeskus, jonka vuoksi Ula ei voinut lupautua Sote-kyyteihin. Tämän vuoksi sopimusosapuolina ovat yksittäiset autoilijat eikä Rauma Ula-taksi.

- FCG on välitysyhtiö sote-kyydeille ja tuntiautoille. He vastaavat kyytien ohjaamisesta, jakamisesta ja välittämisestä autoille. Autoilija ei pysty ajamaan sote-kyytiä ellei sitä autoon välitetä. Autoilijoilla ja välitysyhtiöllä on eri käsitys siitä, millloin autoja on ollut vapaana ja millloin ei. Raumalla on riittävästi autoja ajamaan sote-kyydit - nyt eivät vain kohtaa asiakkaiden tilaukset, välitetyt kyydit ja vapaana olevat autot.

- Tuntiautot ajavat sopimusveloitteisesti arkisin klo 7-17.30 välisenä aikana. Sote-kyydeille toimii sama välitysyhtiö FCG, mutta sote-kyytejä ajetaan kyytiveloitteisesti. Nyt FCG on yrittänyt välittää kyytejä tuntiautoille ilta-ajalle, jolloin ne eivät ole enää työssä. Sote-kyytejä ajetaan kaikkina vuorokauden aikoina (jos autoja on käytettävissä).

- Sote-kyydeille ei ole päivystysvelvollisuutta eikä siitä olla valmiita maksamaan. Eli ikävä kyllä joskus voi olla se tilanne, ettei sote-autoa ole aina saatavilla. Tähän voi vaikuttaa sote-kyydin välityspalvelun ostaja eli Rauman kaupunki.

Ilkka Leivo

taksiyrittäjä, Rauman Ula-taksi oy:n puheenjohtaja

Harri Pettersson

taksiyrittäjä, Rauman Ula-taksi oy:n varapuheenjohtaja

Sari Pettersson

Rauman kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuuston varajäsen (kok.)