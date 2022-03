Ukrainassa on meneillään humanitaarinen katastrofi, joka on jo miltei kansanmurhaan verrattavaa siviilien tappamista.

Venäläiset tulittavat jopa kansainvälisiä toimittajia autoissa, joissa lukee PRESS. CNN välitti videon, jossa toimittajia ammuttiin konetuliasein. Sotarikoksia tehdään nyt kuin liukuhihnalla. Sveitsiläinen toimittaja oli pahoinpidelty ja ryöstetty.

Anastasiia, 26, ammuttiin hänen toimittaessaan ruokaa ja muita tarvikkeita vapaaehtoisena Kiovan alueella. Putinin Venäjä tappaa siviilejä täysin avoimesti ja ilman estoja. Venäjän joukkojen pommitus ja tulitus on aiheuttanut humanitaarisen katastrofin muun muassa Mariupolin kaupungissa.

EU antaa apua humanitaaristen katastrofien uhreille heidän tarpeidensa mukaan. Se rahoittaa valtioista riippumattomien avustusjärjestöjen, YK:n järjestöjen ja Punaisen ristin humanitaarisia hankkeita. Keskeiset toimintamuodot ovat humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu. Nyt kun siviilien ruumiita makaa kaduilla ja siviileillä ei ole edes vettä eikä lääkkeitä, EU:lla on nyt näytön paikka Ukrainassa.

Sota ei oikeuta tappamaan aseettomia siviilejä. Se on sotarikos.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC tuomitsee henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin kansainvälisiin rikoksiin. Rikostuomioistuimella on toimivalta sotarikoksista. Tuomioistuin toimii Haagissa.

ICC:llä tulee oleman paljon tutkittavaa sotarikosten suhteen Ukrainassa. Venäjän johto ei myönnä mitään sotarikoksia tapahtuneen.

Siviilien tappaminen muiden muassa Hersonin kaupungissa ja siviilien silmitön tulittaminen Mariupolissa on signaali Euroopalle. Ei tällaisia sotarikoksia voi hyväksyä ilman seurauksia.

Sotarikos on sodan tai siihen verrattavissa olevan konfliktin yhteydessä tapahtuva kansainvälisillä sopimuksilla rikokseksi määritelty teko, josta on Suomessa tarkemmin määritelty kansallisesti rikoslain 11. luvussa. Kansainvälisesti sotarikos-käsitteelle suuntaviivoja antaa muun muassa kaikkien Euroopan unionin maiden ratifioima niin sanottu Rooman perussääntö, jonka suhteen tuomiovalta on Kansainvälisellä rikostuomioistuimella ICC:llä.

Myös Suomen allekirjoittamat Geneven sopimukset määrittelevät niiden mukaiset törkeät rikokset sotarikoksiksi.

Pertti Salo

FM, yrittäjä, opettaja

Eurajoki