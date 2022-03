Hallitus esittää varoitusmerkkien käyttöä lihomista aiheuttavien elintarviketuotteiden pakkauksiin. Varoitusmerkit saattavat aiheuttaa ahdistusta ja tietynlaisten tuotteiden turhaa välttelyä. Mikään yksittäinen tuote ei aiheuta lihomista.

Mielenterveyshäiriöt, kuten syömishäiriöt, lisääntyvät huolestuttavaa vauhtia etenkin nyt pandemia-aikana nuorten keskuudessa. Syömishäiriö vaatii usein pitkiä hoitojaksoja, sekä somaattisella- että psykiatrisella osastolla, joka on huomattavasti kalliimpaa kuin lihavuuden hoito. Tällaiset näkyvät pakkausmerkinnät lisäävät turhaan ei-toivottua syömishäiriökäyttäytymistä.

Tiedon lisäämisellä tarrojen tarpeellisuutta ei voida perustella, sillä suomalaisille kyllä opetetaan peruskoulusta lähtien, mikä on terveellistä ja mikä ei. Tiedonsaanti on myös helppoa ja sitä on tarjolla monista lähteistä.

Turhan pelottelun sijaan olisi järkevämpää rajoittaa esimerkiksi karkkien paljousalennuksia sekä miettiä, miksi karkkien pitää olla kassoilla houkuttelemassa ja aiheuttamassa ylimääräisiä heräteostoksia

Jonna Liedes

Satakunnan keskustanuorten piirihallituksen jäsen

Rauma

Vilho Hakala

Satakunnan keskustanuorten puheenjohtaja

Nakkila