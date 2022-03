Olen nyt seurannut Kessoten vammaispalvelun kuljetuspalvelun välityskeskuksen toimintaa ja saanut palautteita siitä elokuusta 2021 asti.

Kaikkien pitää olla nykypäivänä yhdenvertaisia lain mukaan ja lain mukaan on kohdeltava yhdenvertaisesti myös vammaisia, vakavasti sairaita ja vanhuksia, että he pääsevät liikkumaan asioillaan kodin ulkopuolella ilman esteitä ja hankaluuksia. Tämä uusi taksikeskusjärjestelmänne ei sitä ole.

Vammaispalvelun asiakkaalla on 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa eli hän pääsee 9 kertaa kuukauden aikana hoitamaan asioitaan kodin ulkopuolelle, koska yksi reissu jonnekin kuluttaa 2 yhdensuuntaista matkaa. Hän menee näillä kyydeillä kauppareissuun, harrastamaan, tapaamaan ystäviä, sukulaisia, päivätoimintaan, yhdistystoimintaan, vertaistapaamiseen tai hänellä on joku muu tärkeä sovittu meno.

Siis vain 9 kertaa kuukauden aikana hän voi mennä pois kotoaan, koska hän ei pysty itse muuten kulkemaan missään vammansa tai sairautensa takia ja hän tilaa taksin sitä varten, joka oikeus kuuluu hänelle vammaispalvelulain mukaan.

Mutta nyt hän ei pääsekään menemään minnekään, koska hän ei saa vastausta välityskeskuksesta tai tekstiviestitilaus ei toimi tai taksia ei tule ollenkaan, koska kuski on hylännyt kyydin tai kyyti on niin paljon myöhässä, että hän ei enää ehdi sinne, minne oli menossa sovittuun aikaan tai häntä ei tule kukaan hakemaan, koska kuski on väärässä osoitteessa, hänelle ei myönnetä tuttutaksioikeutta...

Kenenkään terveen ei tarvitse tällaista kärsiä. Terveet ihmiset voivat mennä minne vaan, koska vaan ja vaikka monesti saman päivän aikana.

Koettakaa päättäjät ymmärtää, että tämä vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on ainoa kulkukeino vammaisille ja sairaille. Miettikää itse kohdallenne, jos tuo 9 kertaa olisi ne ainoat kerrat, jotka itse pääsette kuukauden aikana jonnekin poistumaan kotoanne. Onko oikein ja tasa-arvoista, että vammaiset ja parantumattomasti sairaat ovat eriarvoisessa asemassa kuin terveet?

Ja varsinkaan te päättäjät itse ette tästä joudu kärsimään, niin mitäpä se teitä haittaisikaan, että järjestelmä ei toimi.

Hanna-Leena Markki, kuntayhtymän johtaja ei ota vastuuta näistä lainvastaisista päätöksistä. Vammaiset ja sairaat eivät ole ilmeisesti tärkeitä huomata kuntalaisina ja veronmaksajina Kessotelle.

Ennen aluevaaleja Satakunnan Viikon haastattelussaan hän ei edes maininnut vammaisia osana tulevaa hyvinvointialuetta. Se kertoo paljon asenteellisuudesta.

Kuntayhtymän johtaja on vastuullinen näistä kuljetuspalvelun välityskeskuspäätöksistä kuntalaisille. Olemme vielä demokratia ja kuntalaisia koskevissa päätöksissä on kuultava myös heitä. Nyt ei niin ole tehty, vaan on kävelty vammaispalvelun asiakkaiden yli ja poljettu heidän oikeutensa maanrakoon. Tämä ei ole lainmukaisesti oikein.

Ja Juha Korkeaoja, entinen kansanedustaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja, tulevaan hyvinvointialueen valtuustoon valittu edustaja, ei ole puolustanut vammaisia tai sairaita näissä päätöksissä.

Vähän se on eri asia maksaa 700–800 euron pienestä kansaneläkkeestä 18 taksimatkaa ja elämisen kulut, vuokralaskut, lääkkeet, ruoka ynnä muut kuin kansanedustajan eläkkeestä. Ei kuulosta hyvältä nuo asenteet, ja kumpikaan ei ole missään kohtaa ottanut vastuuta, että on päättämässä vammaisia ja sairaita syrjivistä palveluista Kessotessa.

Eriarvoistaminen on ollut lainvastaista yhdenvertaisuuslain mukaan vuodesta 2015 asti, ja sitä te tässä silti teette: syrjitte tiettyjä ihmisryhmiä näillä kuljetuspalvelujärjestelmillänne, jotka eivät toimi. Syrjintä on Suomessa kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla.

Kannattaa Kessotessa teidän päättäjien tutustua näihin lakeihin viimeistään tässä vaiheessa.

Kessoten välityskeskuspalvelut eivät siis edelleenkään toimi, eikä taksit kulje, kuten luvattu, että yhdellä puhelinsoitolla saa aina taksin ja palvelu paranee, kun tämä homma alkoi 2021 elokuussa.

Laissa ei sanota, että vammaispalvelun kuljetuspalvelut on pakko kilpailuttaa. Kunnat saavat hoitaa sen myös itsenäisesti.

Nyt on aika Kessoten päättäjien ottaa vastuu ja ilmoittaa, että homma ei toimii ja palata vanhaan, eikä väkisin jatkaa tätä surkeaa palvelua välittämättä siitä, mitä kurjuutta se aiheuttaa sen käyttäjille.

Erja Simonen

Kessoten vammaisneuvoston puheenjohtaja

Nakkila