Uudehkojenkin taloyhtiöiden käyttövesiputkissa on esiintynyt ongelmia, vaikka niiden elinkaari on määritelty 50 vuodeksi, kirjoittaja tietää.

Viime aikoina ovat nousseet esiin kiinteistöjen ja taloyhtiöiden talotekniikkaan eli tarkalleen ottaen vesijohtoihin liittyvät ongelmat. Uutta on nyt se, että ongelmia on jo 5–10 vuotta vanhoissa kiinteistöissä, vaikka käyttövesijohtojen – siis kylmä- ja lämminvesijohtojen – elinkaari on määritelty 50 vuodeksi. Materiaali- tai muiden virheiden takia tilanne on monen taloyhtiön kohdalla huolestuttava.

Putkiremontit eli linjasaneeraukset tarkoittavat käytännössä vesi- ja viemäritekniikan uusimista. Putkiremontit tulisi tehdä kokonaisuuksina eli pitäisi uusia koko vesi- ja viemärijärjestelmä. Ei voi olla niin, että samaan hyvin rakennettuun kiinteistöön tehdään elinkaaren aikana useampi putkiremontti.

Kiinteistössä on muutakin talotekniikkaa, kuten lämpö-, ilmastointi- ja sähkötekniikka, joilla on myös omat elinkaarensa. Siksi pitäisikin alkaa puhua talotekniikkaremonteista.

Julkisuuteen ovat tulleet isännöitsijät sekä vedentoimittajat mutta esille tulleet ongelmat ovat kuitenkin lvi-ammattilaisten vastuulla.

1960–1970-luvuilla oli esillä kolme peetä eli Porvoo, Parainen ja Pori, joiden vesissä todettiin ongelmia, erityisesti veden kalkkipitoisuuden osalta. Varmasti Suomen 309 kunnassa on laadullisesti erilaista talousvettä putkistojen kestävyyden suhteen.

Kylmävesijohdoissa käytettiin sinkittyä teräsputkea eli galvanoitua putkea 60-luvulle saakka. Silloin pelättiin, että kupariputkesta irtoaa liikaa terveydelle haitallisia aineita. Kerrostalojen vesijohdoissa materiaalina on pääasiassa kupari.

Muovi- ja komposiittimateriaalit ovat yleistyneet enenevässä määrin, lähinnä pientaloissa ja muissa kohteissa.

Kupariputkien pääasiallinen toimittaja on perinteisesti kotimainen yhtiö, jonka tuotteet ovat laadukkaita. Aikanaan on asennuksissa kuitenkin käytetty myös ulkomailta tulleita putkia.

Kupariputkien ongelmia on vuosien mittaan tutkittu, mutta havaittujen vikojen määrittely on ollut haastavaa. Havaintojen mukaan suuret virtausnopeudet ovat aiheuttaneet putkiin eroosiokorroosiota ja pistesyöpymiä. Varsinkin lämpimän käyttöveden kierron liian suuret nopeudet aiheuttavat pitkällä aikavälillä edellä mainittuja ongelmia.

Lvi-urakoitsijan velvollisuus on tarkastaa asennuksissa käytettyjen kupariputkien, messinkiosien, sulkuventtiileiden ja muiden vesijohtoverkostoon käytettyjen osien CE-merkintöjen olemassaolo niissä tuotteissa, missä se on määritelty.

Työnjohdolla on asennustöissä vastuu siitä, että käytetään vain hyväksyttyjä tuotteita sekä valvotaan asennustöiden valmistuttua, että putkiverkostot ovat D1-määräysten mukaisessa kunnossa.

Lvi-suunnittelijalla on valvontavastuu siitä, että asennukset ja materiaalit ovat asetusten mukaisia. Valtio ja jotkut kunnat ovat viime vuosina palkanneet puolueettomia lvi-valvojia rakennuskohteisiinsa. Kuntien rakennusvalvonta on merkittävässä asemassa lvi-suunnitelmien sekä putkiasennustöiden hyväksymisessä.

Vesi-instituutti Wander on pätevä asiantuntijalaitos, jossa käsitellään muun muassa vesijohtojen materiaalikysymyksiä. Voisiko olla niin, että tulevaisuudessa putkien materiaalikehityksellä päästään kestävään kehitykseen?

Muoviputkien elinkaari on rajallinen, joten se ei ole ratkaisu ongelmiin. Komposiittiputkien laajempaa käyttöä pitäisi harkita kaikkiin virtausputkiin.

Tässä esitetyt seikat ovat maassamme kustannuksiltaan mieluummin miljardi- kuin miljoonaluokkaa. Kunnallisten infrajohtojen korjauksiin tarvitaan omat miljardit.

Varsinkin vanhempien kuntien osalta tulee huolestuttavia tietoja infran kunnosta. Vanhoihin putkistoihin kertyy ajan mittaan haitallisia aineita.

Mitä nämä vaikuttavat kiinteistöjen sisäisiin vesijohtoihin, siinä on haastetta tutkijoille. Kiinteistöjen sekä infran korjausvelka maassamme on mittava, joten veroeuroille tulee olemaan käyttöä.

Timo Väisänen

entinen lvi-suunnittelija

Pori