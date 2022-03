Almanakan katsastus tuotti tulokseksi "noin" 34 juhla- tai merkkipäivää. Uusinta en edes havainnut eli 3.2. liputettavaksi suositeltua ”Alvar ja Aino Aallon ja suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivää”. Almanakassa on itse asiassa vain osa merkillisistä päivistä.

Niiden lisäksi on erilaisia viikkoja. Esimerkiksi 7.2.–13.2. "vietettiin" Mediataitoviikkoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko sanoikin radiossa, että alkaa olla jo "vähän ahdasta".

Esimerkiksi Ylen toimittaja tuli yllätetyksi 13.2., kun hänen kerrottiin "juhlivan" Kansainvälistä radiopäivää. "Oho!" Juhlapäiviä on kyllä karsittukin, ainakin jo 1700-luvulla.

Toisaalta muun muassa Euroopan 112-hätänumeropäivä on hyödyllinen. Se on 11. helmikuuta. Meillä soitetaan vuosittain kolmisen miljoonaa 112-puhelua.

MUUTAMA YRITYS on jäänyt jotakuinkin heitteille. Kalevi Sorsan (sd.) markkinoima Kansanvallan päivä on enää Vammalan ja Mouhijärven (Sastamalan) toritapahtuma, jos sitäkään.

Eino Uusitalon (kesk.) ehdotus toiseksi itsenäisyyspäiväksi ammuttiin yhteyslaukauksella alas. Se olisi ollut 19.9., jolloin (1944) allekirjoitettiin Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimus.

JOSKUS VOI olla kränää siitä, mitä kulloinkin juhlitaan. Vainojen uhrien muistopäivän 27.1. kansainvälinen nimi on Holokaustin muistopäivä, mikä tietenkin tarkoittaa natsien vainoissa tapettuja. Ainakin meillä tähän yritettiin sekoittaa muun muassa erilaisia "sorrettuja" vähemmistöjä.

Vapun aloittajasta on kinattu. Kun riehaan 1830-luvulla ryhdyttiin, ylioppilaat ehtivät ensin.

OMAT KANSALLISET juurijuhlamme tahtovat hukkua kansainvälisyyden tulvaan. Kiinalaisten uuttavuotta ja jenkkien typerää halloweenia juhlitaan meillä enemmän kuin Kalevalan päivää.

Maallistuneen yhteiskunnan almanakassa kirkkopyhät ovat muuntuneet paljolti työmarkkinapäiviksi. Loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai ja tapaninpäivä eli toinen joulupäivä ovat alkaneen vuoden arkipyhiä.

Juuri loppiainen on ollut työmarkkinakiistojenkin kohteena, kuten toimittaja Pasi Mattila kuvasi kolumnissaan Loppiainen - oikea juhla vai bonusvapaa? (SK 6.1.). Hän muistutti juhlan alkuperästä, mutta onhan siinä sitä bonustakin. Loppiainen voisi olla pysyvästi lauantaisin.

JUURI MINKÄÄN juhlapyhän alkuperää koskevat katugallupit eivät oikeita vastauksia tuota.

Jopa joululla ja pääsiäisellä on enää suhteellisen hatara yhteys uskonnolliseen alkuperäänsä.

Yli 40 vuotta (1950–1991) Helsingin Sanomien päivittäisenä pilapiirtäjänä työskennelleen Kari Suomalaisen eli siis Karin tuhansista piirroksista parhaaksi on valittu Joulukatu eli kuokkavieras syntymäpäiväkesteissä vuodelta 1954. Kuvan oikeassa reunassa Jeesus seisoo kerjäämässä Aleksin joulukadun ruuhkassa.

Toimittajilla on tapana kysyä kansalaisilta, "mikä sinulle on joulussa tärkeintä?" – tai pääsiäisessä. Vastaus on yksitoikkoinen:

"Hyvä ruoka ja saa olla perheen ja kaverien kanssa."

Juhlien inflaatiosta kärsii myös joulu – jouluttaminen alkaa lokakuussa.

JOULU ON VALTAVA bisnes. Ensi vuoden joulukoristeita tehdään nytkin myös suomalaisessa tehtaassa, joulurihkamakauppoja, jopa joulutavarataloja on auki ympäri vuoden. Jouluttaminen alkaa lokakuussa.

Tärkeimpiä ovat tietysti lahja-, ruoka- ja juomamarkkinat. Viime joulukuun vähittäiskaupan myyntiin tuli 810 miljoonan lisä verrattuna muihin kuukausiin.

Tökeryyden huippu on, että kauppaa käydään jopa joulupäivänä. Onneksi sentään saksalainen Lidl piti kiinni periaatteista.

Olisiko sitten kaikki kiva jotenkin saatava loppumaan? Ei tietenkään, ja mahdotontakin se olisi. Sen sijaan "joulu" voitaisiin näistä maksimarkkinoista häivyttää fiksumpaan tarkoitukseen.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen päätoimittaja.