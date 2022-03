”Kasakka ottaa sen, minkä se helposti saa.” Hyökkäys Ukrainaan osoittaa taas vanhan sanonnan todenperäisyyden.

Venäjän/Neuvostoliiton johtajat ovat aina olleet epäinhimillisen raakoja ja julmia. Ei ainoastaan ulkopuolisille, vaan myös omille kansalaisilleen. Puhumattakaan niistä, jotka se katsoo ”valtakunnan vihollisiksi”. Sellaiseksi on kuka tahansa voinut joutua ilman minkäänlaista syytä.

Venäjä ei ole koskaan kaihtanut siviiliuhreja. Se ei piittaa kansainvälisistä sopimuksista.

Mikäli Venäjän kansa ei kaada Putinia, jatkaa hän valtion laajentamista.

Mikä on seuraava kohde? On vain ajan kysymys, koska on Suomen vuoro.

Suomen ainoa pelastus on liittyä Natoon niin pian kuin se on mahdollista. Sotaa käyvää maata ei sitten enää hyväksytä jäseneksi.

Nato-maat ovat turvassa Putinilta. Yhteenkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty. Mikäli Putin sen tekisi, olisi koko Eurooppa, jopa koko maailma tulessa. Suomi mukaan lukien, ollaan jäseniä tai ei.

Natosta ei tule missään nimessä järjestää kansanäänestystä niin kauan kuin meidän joukossamme on liikaa Mikko Elon (SK 20.2.) ja Leena Niemen (SK 27.2.) kaltaisesti ajattelevia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä omaa parastamme.

Olen 30 vuotta ihmetellyt, mistä tuollainen Venäjä-myönteisyys kumpuaa. Tiedän kokemuksesta, että monissa vasemmistokodeissa aikanaan peloteltiin lapsia pahalla lännellä, johon luettiin läntisen Euroopan lisäksi emäpahat USA ja Nato.

Neuvostoliitto esitettiin hyvänä, vaikka kaikki tiesivät, mitä siellä tapahtui. Sosialismi oli monille se tekijä, jonka nimissä voi ja sai tehdä mitä kauheuksia tahansa eli tarkoitus pyhittää keinot.

Nyt ei ole enää Sosialistista Neuvostotasavaltojen Liittoa, on äärioikeistolaisia ihanteita ja imperialistisia tavoitteita toteuttava autoritäärinen nyky-Venäjä, jota Putin eliittinsä kanssa kovin ottein hallitsee. Nurkkaan ahdettuna Putin ei tule kaihtamaan mitään keinoja, vaan leikittelee maailman tuholla.

Sellainen ”hyvä” naapurimme.

Toivottavasti johtavat poliitikkomme omaavat laajemman katsontakannan ja alkavat välittömästi presidenttimme johdolla hakea Nato-jäsenyyttä.

Jouni Ruohonen

Eura