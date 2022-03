Moskovassa entinen KGB:n everstiluutnantti katsoo, että häntä ei arvosteta riittävästi. Kalistelee aseita ja hyökkää Ukrainaan, itsenäiseen valtioon.

Venäjää, Putinia, kalvaa, että se ei ole sama mahti kuin oli noin 80 vuotta sitten. Oma vika.

Kuinka monta venäläistä tuotetta teillä on kotona? Montako Ladaa löytyy meidän teiltä? Mitä hyödyllistä on viime vuosikymmenillä Venäjältä tullut?

Mieleen tulee vain negatiivisia asioita: ympäristö-, sukellusvene- ja lentokatastrofit.

Hyvin suuri osa kansasta elää eksistenssin minimirajoilla. Intiassakin menee keskimäärin paremmin. Sitten on se alle prosentti kansasta, jolla on millä mällätä. Näistäkin suuri osa on emigroitunut Sveitsiin, Englantiin, Israeliin tai muualle. Ei mene hyvin.

Korkeista raaka-ainehinnoista huolimatta kansa kärsii. Pitää siirtää huomio ulkopolitiikkaan.

"Tsaari" katsoo, että häntä on loukattu. Eikö Afganistan ollut riittävä kokemus? Pitikö nyt lähteä jälleen saamaan kuonoonsa?

Aikoinaan Ukrainan suuret peltoalueet eivät kyenneet ruokkimaan Neuvostoliittoa. Silloin oli kolhoosit ja sovhoosit. Kun oli voita, ei ollut leipää. Kun oli leipää, ei ollut voita.

Heikki Lassila

Luvia