Diktaattorikandidaatit on helppo tunnistaa

”Putin ja Lukašenka ovat kävelleet tarkasti Stalinin, Hitlerin, Mussolinin ja Kim Jong-un veristen jalanjälkien mukaan”, kirjoittaja arvioi. Kuva on mielenosoituksesta Slovenian Ljubljanasta.

Miten on mahdollista, että Ukrainan yhteiskunnan tuhoaminen tuli suomalaisille päättäjille yllätyksenä? Eivätkö he ole osallistuneet historian tunnille koulussa tai edes katselleet Chaplinin Diktaattori-elokuvaa?

Putin ja Lukašenka ovat kävelleet tarkasti Stalinin, Hitlerin, Mussolinin ja Kim Jong-un veristen jalanjälkien mukaan. Kaikki heidän toimintansa on ollut kuin suoraan diktaattorien käsikirjasta, ja heidän toimintansa on raportoitu vapaan maailman lehdistössä.

Miten lopputulos voi olla yllätys?

Diktaattorien perustyökaluja ovat nationalismi, valehtelu, sensuuri, vähemmistöjen vainoaminen, toisinajattelijoiden vangitseminen, tiedonvälityksen haltuunotto, vaalien väärentäminen ja pelon avulla hallitseminen. Putin ja Lukašenka ovat käyttäneet kaikkia näitä keinoja.

Myös Trump yritti Yhdysvalloissa samaa, mutta onneksi hänet rimaa hipoen syrjäytettiin.

Tiede ja teknologia kehittyvät nopeasti, mutta ihmisten mieli ja luonne muuttuvat tosi hitaasti. Tästä johtuen historia kertoo totuuden siitä, mihin päädytään, kun diktaattorien annetaan vapaasti tuhota maailmaa. Yleensä heidän ruokahalunsa kasvaa syödessä.

Nationalismi on yhteiskunnan syöpä, sen avulla diktaattori uskottelee kannattajilleen, että he ovat hitusen parempia ihmisiä kuin muut. Jotenkin tämä paremmuuskompleksi kumpuaa syvältä ihmisen sisimmästä – jo hiekkalaatikolla meidän isä on parempi kuin teidän isä. Nationalismi antaa diktatuureille oikeutuksen massamurhata vastustajat.

Olen työni puolesta matkustellut ympäri maailmaa ja saanut työskennellä monikansallisessa tiimissä. Olen havainnut, että ihmisten toiveet ja haaveet kaikkialla maailmassa ovat hyvin samanlaisia. Tosin monet meille itsestään selvät asiat vaihtelevat eri maissa melkoisesti ja kulttuurieroja löytyy. Mutta siitä huolimatta olemme tasan tarkkaan saman arvoisia ihmisinä.

Kaiken kaikkiaan olen havainnut, että jokaisesta kulttuurista löytyy muutamia hulluja. Järjettömyys ei kuitenkaan riipu rodusta, ihonväristä, uskonnosta, seksuaalisista mieltymyksistä tai sosiaalisesta asemasta – vaan ainoastaan henkilön omasta persoonasta.

En kuitenkaan ymmärrä, miksi annamme näiden mielipuolien johtaa yhteiskunnan tuhoon.

Ihminen, joka tappaa yhden syyttömän, saa ankaran rangaistuksen. Sen sijaan diktaattori, joka massamurhaa tuhansia viattomia ihmisiä ja tuhoaa heidän kotinsa, on suuri sankari omien kannattajiensa silmissä. Miksi näitä diktaattori kokelaita ei pysäytetä ajoissa, koska he valloittavat ja turmelevat naapurit yksi kerrallaan.

On kerrassaan vastuutonta politiikkaa väittää, että suurta Neuvostoliittoa ja Venäjän keisarikuntaa ihaileva Putin jättäisi puolueetonta näyttelevän Suomen rauhaan siinä vaiheessa kun Ukraina on hoidettu. Varmaan Venäjän tankit eivät saavuta Helsinkiä ihan viikossa, mutta ohjukset saavuttavat puolessa tunnissa.

Ainoastaan venäläiset itse voivat syrjäyttää diktatuurisen johdon. Tämä ei kuitenkaan tule tapahtumaan, elleivät pakotteet ulotu tavallisten venäläisten ja varsinkin huippurikkaiden arkeen asti.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kaataa Putinin rakentama häpeällinen valheen muuri.

Kansanäänestystä Natosta ei tarvita, koska vaaleissa kansa on antanut presidentille ja eduskunnalle vallan ja velvollisuuden varmistaa suomalaisten turvallisuus. Tällä hetkellä mitään muuta viisasta vaihtoehtoa ei ole kuin Nato-jäsenyyden anominen nyt ja heti siten, että Nato antaa turvatakuut hakuprosessin ajaksi.

Antti Roine

tekniikan tohtori

Ulvila