Julkisuudessa ja mediassa (myös sosiaalisessa) on käyty keskustelua Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta versus liittoutumattomuudesta; väittely on ajan hengen mukaisesti polarisoitunut toisistaan huutoetäisyydellä oleviin poteroihin. Normaalilla äänenpainolla esitetty kanta ei ole ollut kuultavissa.

Tällä kriittisellä hetkellä on syytä lopettaa keskinäinen debatti siitä, kuka tai mikä on kulloinkin ollut toimissaan rauhan asialla, kuka tai mikä taas ei. Virheitä on tehty, puolin ja toisin, joskus onnistuttukin.

Lyödessämme kiilaa väliimme, pelaamme sodan hyväksi. Ollaan kaikki yhdessä rintamassa, samalla puolen sotaa ja sen laajenemista vastaan. Onnistutaan siinä pyrkimyksessä, ja väitellään taas sitten kun meillä ei ole akuutimpaa tekemistä.

Kun rajojemme ulkopuolella puheenvuoro on siirtynyt aseille, on äärimmäisen tärkeää nousta omista vanhoista poteroistamme ja toimia yhdessä, niin kansana kuin tämän myötä osana kansakuntia. Tykin putkesta tuskin kuuluu järjen ääni, mutta se puhuu vaikka sulkisimme korvamme. Meidän on kuulon ohella pidettävä näkömme selkeänä, katsottava toisiamme ja tosiasioita suoraan silmiin. Tänään ja huomenna.

Kai Ruohonen

Sastamala