Enäjärven koulun vanhempainyhdistys kummastelee Porin kaupungin päättäjien ja virkamiesten tapaa suhtautua vanhempien huoleen liittyen Enäjärven koulupiirin muutokseen. Vanhempien osallistaminen päätöksenteossa on jäänyt toteuttamatta, eikä lapsien etua ole päätöksessä huomioitu. Nyt tavoiteltu pieni taloudellinen hyöty on asetettu lasten turvallisuuden edelle.

Sivistystoimiala on itse tehnyt selvityksen koulumatkan turvallisuudesta. Vanhemmille herää kysymys siitä, onko selvitys silloin puolueeton ja paikallisia oloja tunteva. Virkatyönä tehtyä selvitystä ei kuitenkaan löydy sivistyslautakunnan (1.2.2022) kokouksen pöytäkirjasta, eikä merkintää käydystä keskustelusta tai asian yksimielisestä hyväksymisestä.

Vanhempien mielestä tämän kaltainen päättäminen on ristiriidasta sivistyslautakunnan aikaisempien lausuntojen kanssa, eikä lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Useampi sivistyslautakunnan jäsen vastasi viime kunnallisvaaleissa Ylen vaalikysymykseen ”Porissa pitää jatkaa koulujen yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi” täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Vanhempien mielestä vaalilupauksia ei ole otettu huomioon päätöstä tehdessä. Eikö vaalilupauksilla ole sivistyslautakunnan jäsenten mielestä mitään merkitystä? Vai onko sivistyslautakunnan tehtävä vain hyväksyä, kumileimasimen tavoin kyseenalaistamatta, virkamiesten esitykset?

Enäjärven koulun jatkuva lakkautusuhan alla oleminen heikentää asukkaiden luottamusta kaupungin haluun kehittää Meri-Porin aluetta. Alueen elinvoimaisuus ei lisäänny siirtämällä kymmenen ekaluokkalaista Enäjärveltä Meri-Porin yhtenäiskouluun, vaan vähentää elinvoimaisuutta Enäjärvellä niillä alueilla, jotka siirtyvät yhtenäiskoulun piiriin.

Yrittäjät ovat myös huolissaan, koska kantavat omalta osaltaan vastuuta alueen vetovoimaisuudesta. Miksi kaupunki ei halua satsata Meri-Porin alueen vetovoimaisuuteen, vaan heikentää sitä alueena jatkuvasti? Pori on ainoa kaupunki Suomessa, jossa asuntojen hinnat laskevat meren rantaa kohti mennessä.

Tosiasia on, että ikäluokat pienenevät. Toistaiseksi tämä ei ole kuitenkaan näkynyt Enäjärven koulussa. Esimerkiksi 2020 Enäjärven koulussa aloitti kaksi ensimmäistä luokkaa.

Sivistyslautakunnan lausunnon mukaan tasoristeyksen ylittäminen kuuluu jo nyt Meri-Porin yhtenäiskoulussa opiskeleville oppilaille. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että reitti ei edelleenkään ole Enäjärven/Metsämaan tuleville oppilaille lyhin ja turvallisin tie kulkea. Koulupiirimuutokseen on ilmaissut tyytyväisyytensä vain yhden siirtyvän oppilaan vanhempi. Tämä sen vuoksi, että lapsen koulumatkalta poistuu vaarallisen tasoristeyksen ylitys sekä puutteellisesti valaistu tieosuus.

Raskaasti liikennöidyn Harry Gullichsenin tien ylittäminen tulisi myös huomioida. Kaupunki ei ole esittänyt mitään suunnitelmaa tämän tien ylityksen turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi kevyenliikenteenväylien ja Enäjärven katujen olematon talvikunnossapito estää lasten polkupyörällä kulkemisen kouluun.

Liian pitkästä ja vaikeakulkuisesta matkasta muodostuu lapsille jokapäiväinen taakka. Vanhemmat pelkäävät, että tämä vaikuttaa lapsen koulumotivaatioon. Lasten koulumatkojen turvallisuus on vanhemmille ensisijaisen tärkeää.

Asiasta laadittu adressi on nyt kerännyt yli 1 800 allekirjoitusta. Se on suuri määrä Porin kokoisessa kaupungissa. Allekirjoittajien lukumäärästä voi nähdä, että asia on tärkeä koko Meri-Porille. Adressi toimitetaan 28.2. kaupungin hallitukselle.

Enäjärven koulun vanhempainyhdistyksen puolesta

Anni Kättö

puheenjohtaja

Riku Pirttikoski

jäsen