Olemme vuosi kymmenet rahoittaneet Venäjän sotatoimia ostamalla sieltä energiaa.

Suomi ostaa velkarahalla, noin miljoonalla eurolla energiaa ulkomailta joka tunti. Tuontienergian arvosta noin 65 prosenttia tulee Venäjältä.

Venäjältä tulee pääasiassa öljyä, maakaasua ja puupolttoaineita, mutta myös hiilestä, tuontisähköstä ja ydinpolttoaineesta noin kolmasosa.

Venäjän puolelta tulevan sähkön siirtokapasiteetin äkillinen menetys toisi erittäin vakavia seurauksia sähkönsiirtoverkollemme. Mikäli riittävää tehoreserviä ei kotimaasta tai Ruotsin puolelta löydy, olisi vääjäämättä aloittavaa koko kansaa koskeva sähkön säännöstely. Tunninkin sähkökatko kylmimpänä talvipäivänä ei tunnu houkuttelevalta ajatukselta.

Yhteistuotantolaitoksien määrä ja tehokkuus on tärkeä osa huoltovarmuutta, koska ne tuottavat meille sekä kaukolämpöä että sähköä. Tässä syystä on erittäin tärkeää, että kotimaista polttoenergiaa on koko ajan riittävästi tarjolla. Olkiluoto 3:n käynnistyminen tuo helpotusta sähkön tuontiriippuvuuteen, mutta ei riitä paikkaamaan kulutuspiikkejä.

Meillä on valtava kansallisvarallisuus omissa suoalueissamme, jonka voisimme käyttää suomalaisen kansantalouden hyväksi, eikä rahaa valuisi maamme rajojen ulkopuolelle. Maassamme on 9,3 miljoonaa hehtaaria suota, jossa uusiutuu 40 terawattitunnin edestä turvetta joka vuosi. Tästä määrästämme emme ole käyttäneet edes puolta, vaikka varaa olisi turvetasetta vaarantamatta.

Herätys ministerit, oman maan kansantalous ja hyvinvointi on nyt laitettava etusijalle. Eduskunnan on välittömästi otettava Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi -aloite käsittelyyn. Kansalaisten huoltovarmuus on turvattava kriisitilanteissa ja ennen Venäjää kohdistuvien pakotteiden alkamista.

Maria Rautanen

diplomi-insinööri, yrittäjä

Pori