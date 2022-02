Sää kirjotit aika hianosti Porista ja touhuistas siälä.

Mää luin stä täälä nääs Tampereella, mutta kyä mää hianosti ymmärsin sun savolaismurrettas, oli sevverta selkeetä tekstiä, että kyä ton ymmärtää jo vaikka raumalainenki.

Oom määkin aika monta kertaa Porissa käyny ja oli mulla siä toi likkakaveriki, asu Noormarkussa siihen aikaan, mutta soon sinne keskustaan muuttanu jo iän kaiken sitte.

Mutta siitähän mun piti puhumani, vaikken oikeen mitään sanonukka, että joo oon mää Porissa ollu kauheen monta kertaa, oon autolla käyny ja moottoripyärällä, ja oon mää kerran jazzareilla ryypännykki, mutta siiton kans jo aikaa, mää olin nuari sillo ja teltalla olin Kirjurinluarossa.

Oli hianot pileet.

Viime kesänä kum mää istuskelin siä Porin torilla päiväkahveella, ni soli hianoo kuunnella toriparlamentin tärkeitä jaarituksia, kun äijät höpötteli päiväntärkeitä asioita ja tunnelma oli aika hiano.

Sitä porin murretta on kauheen kiva kuunnella sivusta ja tykkään mää raumankin toriparlamentin jaarituksista, siinä on semmosta oikeeta fiilistä, kun on oikeen komee kesäpäivä, kuppi kahveeta eressä ja joku pullankänttyrä tiätenki, ni siinä on sitä jotain, jota muualta ei löyrä.

Mää meinaan mun kavareitten kans töräyttää isoilla skoottereilla taas yhren Porin-reisun, aateltiin nääs käyrä siä Aalstomin, vai minkä se oli, parolla kattomassa kosken juaksua ja eikö se tartte Yyteriinkin körötellä, kun kerta siä lähellä ollaa.

Onkoos Porissa jotain kivoja kesä- ja harrastusteattereita, ni vois miälellään käyrä kattomassa jonkun esityksen, kun semmoset kuuluu tiätenkin suamalaiseen peruskesään luannollisena osana.

No emmää ny muuta nääs oikeen keksi tähän hätään selvitellä, mutta kai tääkin ny jonkun matkaa kelpaa, ni pääsee nääs ainaki hyvään alkuun.

Mukavaa Pori-elämää sulle, Pori o hyvä paikka, sillä Porissa saa porista Porista.

Timo Kytö

Ylöjärvi