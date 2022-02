Valtiopäiväneuvos Mikko Elo kirjoitti 20.2.2022 Venäjästä ja Natosta vastineessaan Antti Roineen aiempaan kirjoitukseen asioita, jotka mielestäni tarvitsevat tarkennusta.

Hän kirjoittaa, että Venäjä on jäsen Euroopan neuvostossa, joka ei hyväksy diktatuureja jäsenekseen. Tästä syystä Valko-Venäjä ei ole jäsen. Lisäksi presidentti Putin on valittu suurella enemmistöllä kuten Niinistökin, eikä kukaan väitä Suomea diktatuuriksi.

Venäjä tuli Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1996. Venäjä oli tuolloin erilainen valtakunta kuin nyt. Vladimir Putin valittiin pääministeriksi 1999 ja presidenttinä hän aloitti ensimmäisen kerran vuonna 2000. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Varsin yllättävä on tuo vertaus Putinin ja Niinistön valinnoista. Minulle ei tulisi mieleenkään tuollainen vertaus. Niinistön ei ole tarvinnut karsia listoilta vastustajia ja varsinainen vaalitoimituskin on ollut hyvin erilainen, mitä olemme saaneet uutisista todistaa.

Lähihistoriaa tarkastellessa tulee mieleen Venäjän piittaamattomuus kansainvälisistä sopimuksista. Tämä on tullut esille useassa eri yhteydessä. Ensimmäisenä mieleeni tulee Krimin valtaus.

Tämän seurauksena Venäjälle asetettiin pakotteita. Urheilussa se on näkynyt muun muassa useissa olympialaisissa siinä, että Venäjän lippua ei siellä näy palkintojenjaossa eikä kansallislaulua soiteta. Tämä on seurausta valtiojohtoisista dopingrikkomuksista.

Samoihin aikoihin Krimin valtauksen kanssa ammuttiin venäläisellä ilmatorjuntaohjuksella alas malesialainen matkustajakone MH17. Tässä tapahtumassa menehtyi 283 matkustajaa ja 15 miehistön jäsentä.

Tapahtuman jälkeen Venäjä tarjosi useita erilaisia selityksiä. Missään näistä selityksistä Venäjällä ei ollut mitään tekemistä alasampumisen kanssa. Kansainvälinen tutkivien toimittajien vapaa yhteenliittymä, Bellingcat, selvitti julkisista lähteistä ohjuslavetin tulleen Venäjän puolelta ja palanneen sinne yhtä ohjusta kevyempänä.

Vastustajien myrkyttämiset ovat olleet usein esillä. Kaikille on tullut tutuksi Aleksei Navalnyin myrkytys Novitshok -hermomyrkyllä.

Tällaista myrkkyä ei pitäisi kansainvälisten sopimusten mukaan olla missään. Samaa myrkkyä käytettiin Britanniassa entisen vakoojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämiseen vuonna 2018. Hekin onneksi selviytyivät siitä.

Ikävänä seurauksena kuitenkin täysin sivullinen brittiläinen pariskunta sai myrkytyksen tästä samasta myrkystä ja tällöin mies jäi leskeksi.

Tekijät ovat tiedossa, mutta turvassa Venäjällä, he ovat sotilastiedustelu GRU:n upseereita. Tämänkin selvitti Bellingcat julkisista lähteistä ja heillä on julkistamistaan tutkimuksista myös esittää pitävät todisteet.

Toinen entinen vakooja, Alexander Litvinenko, murhattiin Britanniassa vuonna 2006. Tässä tapauksessa käytettiin alkuainetta nimeltä polonium. Tämäkin tekijä on tiedossa, mutta Venäjä on kieltäytynyt luovuttamasta häntä oikeudenkäyntiin Britanniaan.

Polonium on erittäin voimakas myrkky joutuessaan kehon sisälle, radioaktiivisuus on 400-kertainen uraaniin verrattuna. Jo yksi mikrogramma on erittäin vaarallinen.

Vertailun vuoksi yksi ruokasuolakide on noin 60 mikrogrammaa. Yleisin isotooppi on polonium-210, jota valmistetaan vuosittain noin 100 grammaa, pääosin Venäjällä.

Todennäköisesti Venäjää ei nykyisin hyväksyttäisi Euroopan neuvoston jäseneksi, enkä usko, että Putin edes haluaisi hakea jäsenyyttä.

Leo Tarvainen

Pori