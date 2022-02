Toimintaympäristön muutokset, teknologian kehitys ja kilpailu globaaleilla markkinoilla luovat paineita yritystoiminnalle ja sen uudistumiselle. On etsittävä uusia toimintatapoja ja -keinoja pärjätäkseen yhä kovenevassa kilpailussa. OECD on arvioinut, että tutkimustulosten hyödyntämisellä on yhä keskeisempi merkitys yritysten kehittäessä ja uudistaessa liiketoimintaansa.

Perinteisesti tutkimustulosten hyödyntäminen koetaan yrityksissä haastavaksi. Tieteellisen tutkimustiedon sujuva käyttöönotto ja hyödyntäminen koetaan haasteeksi toimialasta riippumatta. Tutkimustiedon soveltaminen vaatiikin sekä taitoa että kokemusta – ja aikaa. Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää riittäviä resursseja, sen lisäksi usein pulaa on erityisesti ajasta.

Tutkimustulosten hyödyntäminen mahdollistaa uudistumisen – parhaassa tapauksessa uutta liiketoimintaa ja markkinoita luoden. Se on kuitenkin haastava laji vaatien sekä tekotaitoa että lukutaitoa. Tutkimustiedon käytettävyyden ongelmia voidaan ratkaista tarjoamalla tiivistetympää tietoa sekä parantamalla tiedon saatavuutta ja löydettävyyttä. Toinen vaihtoehto asian ratkaisemiseksi on tehdä yhteistyötä tutkimustietoa tuottavan, käsittelevän ja jalostavan toimijan kanssa.

Yliopistoissa on runsaasti osaamista ja tutkimustuloksia, joiden hyödyntämiselle on suuri tarve tilanteessa, jossa yrityksen on menestyäkseen etsittävä uudistumiskeinoja. Yliopistoyhteistyön on osoitettu kasvattavan yritysten tietopohjaa ja ruokkivan sitä kautta myös aktiivista innovaatiotoimintaa. Lisäksi yliopistoilla on, yliopistolain mukaisesti, tutkimukselle aikaa ja resursseja.

Porissa tehdään tutkimusta. Porin yliopistokeskuksessa toimii kahden yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston, erillisyksiköt, joissa toimii viiden eri tiedekunnan alaisuudessa yli 10 tutkimusryhmää.

Tutkimuksen, opetuksen ja julkaisutoiminnan – noin 250 eri tieteenalojen julkaisua joka vuosi –lisäksi tutkimusryhmät ja tutkijat osallistuvat laajalti aluekehitystyöhön muun muassa hanketoiminnan kautta. Porissa tehtävän tutkimuksen lisäksi käytössä ovat emoyliopistojen moninaisten tieteenalojen tutkimuspoolit. Yliopistokeskusten yksi keskeisimmistä tehtävistä on tuoda emoyliopistojen osaaminen paikalliseen kontekstiin.

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yliopistojen kolmas tehtävä on alueellinen vaikuttaminen. Tämän yksi ilmenemismuoto on yhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Yhteistyö on moninaista. Erinomainen matalan kynnyksen tapa yrityksille on osallistua yliopistotoimijoiden toteuttamiin aluekehityshankkeisiin. Näiden tavoitteena on parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä soveltamalla ja pilotoimalla tutkimustuloksia niiden toimintaympäristöön.

Korkeamman tason yritysfokusoidumpi tutkimusyhteistyö on mahdollista toteuttaa muun muassa Business Finlandin tarjoamien rahoitusinstrumenttien avulla.

Tutkimustiedon soveltaminen ja hyödyntäminen on todettu olevan merkittävä tekijä yritysten menestykselle. Toivottavasti tämä rohkaisee kaiken kokoisia yrityksiä olemaan rohkeasti yhteydessä Porin yliopistokeskuksen tutkijoihin ja tutkimusryhmiin.

Jari Soini

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Tampereen yliopiston Porin yksikössä Porin yliopistokeskuksessa.