Keskustelut kaupungin päätöksistä liikuntapakkojen rahoituksesta käyvät kuumina. Urheilupuolella kaikki ei ole mennyt niin sanotusti putkeen. Suuri osa kaupunkilaisista on syystäkin huolissaan kaupungin rahankäyttöä koskevista asioista.

Kuumin keskustelun aihe on ollut Isonmäen jäähallin kohtalo. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että kaupunki ottaa hallin velat hoitaakseen. Näin vältettiin liigaseuran ajautuminen konkurssiin.

Asialla on toki toinenkin ulottuvuus. Osa hallituksen jäsenistä oli päätökseen tyytymättömiä. Ehkä demokratian kannalta olisi ollut parempi, jos näinkin tärkeä asia olisi viety valtuuston käsiteltäväksi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, tähän on tyydyttävä, joten pulinat pois.

Toinen asia, josta edelleen käydään keskustelua, on palloiluhallin tarpeellisuus tai tarpeettomuus. Näin veromaksajan näkökulmasta tuntuu, että kaupungista löytyy tärkeämpiäkin rahareikiä. Valtuutettu Ismo Läntinen on ajanut palloiluhalliasiaa kuin käärmettä pyssyyn. Mielestäni Porissa on nykyään liikunnanharrastajille aivan tarpeeksi palloilu- ynnä muita tiloja, joten kaikille halukkaille löytyy mieluista tekemistä. Pidetään vaan jo olemassa olevista urheilupaikoista hyvää huolta.

Viiden miljoonan osakeostot tuntuisi paremmin hyväksyttäviltä, mikäli mahdollisen uuden palloiluhallin hintaa saataisiin pienemmäksi saman verran kuin halliosakkeiden arvo. Tämä henkilökohtainen mielipide lienee vain huutavan ääni korvessa.

Aiemmin raharei'istä puhuttaessa muun muassa vanhuspalvelut tarvitsevat osansa. Ehkä 15 miljoonan euron investointi uuteen palloiluhalliin olisi riittävä. Sillä summalla saisi loistavan pytingin. Asiat ovat vielä kesken, joten odotellaan rauhassa, mitä tuleman pitää.

Erkki Santala

Pori