Kunnissa tehdään valtavasti päätöksiä, jotka koskettavat nuoria nyt tai tulevat vuosien saatossa koskemaan. Viime vuosina nuorisovaltuustojen rooli on korostunut entisestään. Nämä nuorista koostuvat vaikuttajaryhmät tuovat nuorten näkemykset suoraan kunnallisen päätöksenteon ytimeen. Kehitys on oikeansuuntaista, mutta se ei ole tullut nuorille hopeatarjottimella.

Huittisissa nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen puhe- ja läsnäolo-oikeuden saamisesta kaupunginhallituksen kokouksiin. Huittisten kaupunginjohtaja ei esitä aloitetta hyväksyttäväksi. Aloitevastauksessa todetaan muun muassa, että nuorisovaltuusto voidaan kutsua paikalle, kun käsiteltävänä on jokin oleellisesti nuorisovaltuuston piiriin kuuluva asia. Mielenkiintoista onkin, että mikä sitten on nuorille oleellisesti kuuluvaa.

Näkemyksemme mukaan suurin osa kuntien tekemistä päätöksistä koskee nuoria joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Nuorten kuuleminen ei saa rajoittua nuorisotilan seiniin, vaan nuoria on kuunneltava laajalti. Mielestämme on itseasiassa jopa vaikeampaa keksiä päätöstä, joka ei vaikuttaisi nuorempaan sukupolveen millään tavalla.

Kaupunginhallitus on kaupungin keskeisin toimielin, joka vastaa kaupungin toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Sillä on suuri rooli asioiden valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa. Jo 22 prosenttia kunnista on myöntänyt nuorisovaltuustolle edustajan kaupunginhallitukseen. On tärkeää, että nuorisovaltuusto pääsee vaikuttamaan päätöksenteon kaikissa vaiheissa myös Huittisissa. Siksi kannatamme Huittisten nuorisovaltuuston tekemää aloitetta.

Roope Rantala

puheenjohtaja

Satakunnan Kokoomusnuoret ry

Tinja Tähtinen

puheenjohtaja

Huittisten Kokoomus ry

Anni Tormas

puheenjohtaja

Huittisten Kokoomuksen ja KD.n valtuustoryhmä