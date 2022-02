Pian aloittavien aluevaltuustojen ensimmäisiä päätettäviä asioita on hallintosääntö. Siinä kuvataan, miten hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalveluita johdetaan.

Monin paikoin hallintosääntöesitykseen ei ole kirjattu hoitotyön johtamista, eikä sen vastuita ja tehtäviä. Ei myöskään toimivaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hallintosääntöä on valmisteltu työryhmissä, joihin ei ole otettu mukaan hoitotyön johtajia.

Hallintosääntö ja sen kirjaukset voivat kuulostaa palveluiden käyttäjien kannalta etäisiltä. Asia on kuitenkin hyvin merkittävää sote-uudistuksen onnistumisen näkökulmasta.

Hoitotyön johtajia ovat ylihoitajien lisäksi esimerkiksi osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat. He ovat lähiesihenkilöitä, joiden määrää on viime vuosina vähennetty ja joiden asemaa on heikennetty sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Sote-uudistuksen onnistumiseen vaikuttaa vahvasti se, miten arkipäiväistä hoitotyötä johdetaan. Onko meillä jatkossa tarpeeksi ihmisiä, jotka johtavat kunta-alan suurinta henkilöstöryhmää, koulutettua sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä?

Kyse on sujuvista hoito- ja palveluketjuista, henkilöstön määrästä – siitä, että rekrytoidaan osaavaa työvoimaa ja arkisen hoitotyön sujumisesta.

On huomattava, että hoitotyön johtaminen on eri asia kuin lääketieteellinen johtaminen, jota hoitavat lääkärit.

Onnistuneen sote-uudistuksen mahdollistamiseksi edellytämme, että hoitotyön johtaja löytyy kaikilta tulevien hyvinvointialueiden organisaation tasoilta; konsernijohdosta, jokaisen toimialan johdosta, palvelualuejohdosta ja vastuualueilta. Hoitotyön johtajien tulee olla mukana johtoryhmissä ja toimia hoitotyön johtajina, esittely- päätös- ja budjettivastuilla.

Sote-uudistus ei saa heikentää korkeatasoista hoitotyötä. Siksi hyvinvointialueilla ei kannata käyttää aikaa ammattikuntien väliseen taistoon ja kiistaan. Erään ylihoitajan sanoin ”emme tavoittele kuuta taivaalta, haluamme ainoastaan valtaa ja vastuuta johtaa hoitotyötä”.

Toivomme, että aluevaltuustot eivät nyt nuiji läpi valmiiksi torsoja hallintosääntöjä, joissa sivuutetaan hoitotyö ja hoitotyön johtajien asema ja työpanos.

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja

Kirsi Sillanpää

johtaja

Tehy