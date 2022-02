Olen istunut PC:n äärellä jo 38 vuotta, mutta en kuitenkaan esiinny Facebookissa, enkä muillakaan alustoilla juurikaan käy. Luulen, että tämä on säästänyt minut monenmoiselta someriesalta ja -stressiltä.

En siis omaa paljon omakohtaista kokemusta sosiaalisen verkkoelämän riesoista. Mutta seuraan kyllä tiiviisti mitä media paljastaa somesta ja digimaailman sekasotkuista. Ja on mielestäni selvästi havaittavissa kansalaismielipiteen rapautuminen.

Rakentavan ja vilpittömän kansalaismielipiteen muodostuminen on heikentynyt huhuihin ja salaliittoteorioihin uskomisen johdosta sekä yhä lisääntyvän virheellisen informaation johdosta.

Tutkijat ovatkin yleisesti sitä mieltä, että ihmisten tietotaso on laskenut. Näin ollen mielipiteiden taso on myös laskenut. Tunteet ja suoranaiset valheet ovat syrjäyttäneet faktat.

Tämä on varmaan osasyynä edustuksellisen demokratian kriisiin. On tosin todettava, että ”kriisin” selvää määritelmää ei taida hevin löytyä. Demokratian kriisi on paljolti subjektiivinen käsite.

Melko yleisesti tunnustetaan, että asioista on aina olemassa jonkinlaiset ”totuudet”. Nyt vaikutelmaksi jää, että yhteisymmärrys tästä on selvästi heikentynyt.

Ihmisellä on luontainen taipumus havaita ja hyväksyä sellaista informaatiota, mikä puoltaa omia mielihaluja ja ajatuksia. Se on kuin lumipalloefekti: kun disinformaatiosaasteessa paljon kierii, se tarttuu paksuksi eristeeksi, jota ei enää mikään fakta läpäise.

Tätä ihmisen heikkoutta monet tahot käyttävät hyödykseen syöttämällä tietyille ryhmille mieluisaa disinformaatiota, muun muassa koronasta.

EU:hun kuuluu kymmenkunta entisen itäblokin maata, jotka eivät ole oikeusvaltioita (suomalaisen mitta-asteikon mukaan). Nämä maat saastuttavat myös muiden jäsenmaiden demokratian rakenteita.

Veikko Kaivola

Pori