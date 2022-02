Ihmelääkkeet ovat usein silmänlumetta, mutta onneksi on tepsiviä täsmälääkkeitä

Polttoaineen hinta on ponnahtanut uutisotsikoihin ja kahvipöytiin kuin ongenkoho ja syystäkin. Raakaöljyn hinnan suuntaa katsomalla ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen ennustaja nähdäkseen, että hinnannousun vuorenhuippu lienee vielä pilviverhon peitossa.

Tilanne on kohtuuton erityisesti pitkiä päivittäisiä kodin ja työpaikan välisiä matkoja taittaville palkansaajille, joiden lompakkoon tilanne on iskenyt suhteettoman suuren loven. On myös aiheellinen kysymys, että kannattaako naapurikunnassa tarjolla olevaa työtä ottaa vastaan, jos palkka haihtuu katalysaattorin kautta taivaan tuuliin.

Ihmelääkettä tilanteeseen tuskin löytyy, mutta hyviä täsmälääkkeitä on kyllä saatavilla lukuisia – ja uskallan odottaa, että niihin tullaan hallituksessa lähiaikoina tarttumaan.

Kodin ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen määrä on jo vuosikausia laahannut samalla tasolla, vaikka työssäkäynnin kustannukset kasvavat vuosi vuodelta ja työssäkäyntialueet sen kun laajenevat. Onhan siinä jotain nurinkurista, että työssäkäynti on jatkuvasti kalliimpaa.

Verojärjestelmän uudistamisella voidaan vähentää kitkaa avoimien työpaikkojen ja työntekijöiden välillä, eli helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa - työmarkkinoidemme ikuista riesaa.

Polttoaineveron yleinen laskeminen voi tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta siinä yksittäisen kansalaisen pienestä ilosta koituu yhteiskunnalle valtava lasku. Sen sijaan palkansaajien vähennysten tason tarkistaminen edes määräajaksi on paljon paremmin kohdentuva verotuksellinen lääke tilanteeseen.

Tällöin kompensaatiota saavat ne, jotka sitä oikeasti tarvitsevat välttämättömien menojen vuoksi – eivät mukavuudenhalun tai huvin vuoksi ajelevat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi pienituloiset eläkeläiset tulisi jättää tuuliajolle. Kaikista todella tukea tarvitsevista on huolehdittava.

Toinen täsmälääke on ammattidieselin käyttöönotto, joka on käytössä jo yhdeksässä EU-maassa ja se on mainittu myös hallitusohjelmassa. Eikö olisi yhteiskuntamme elintärkeiden toimintojen kannalta perusteltua, että kuorma- ja linja-autoyhtiöt saisivat osan tankkaamansa dieselin polttoaineverosta takaisin palautusten muodossa?

Kuljetusalan kustannuskysymykset ovat vaarassa muuttua huoltovarmuuskysymykseksi, mikäli ne alkavat yhä enemmän vaikuttaa esimerkiksi elintarvikkeiden toimittamiseen. Nämäkin ovat ratkaistavissa olevia kysymyksiä.

Uskallan odottaa, että hallituksessa ollaan pian tuomassa helpotusta tähän monien palkansaajien ja pienituloisten kukkaroita viheliäisesti rokottavaan tilanteeseen. Ihmelääkkeet ovat usein vain silmänlumetta, mutta onneksi meillä on tepsiviä täsmälääkkeitä – niihin tulee vain tarttua.

Jari Myllykoski

kansanedustaja (vas.), Nakkila