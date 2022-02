Mari Häyhtiö kirjoittaa mielipidesivulla, että taloyhtiöissä pitäisi erikseen tarjota etäyhteyttä yhtiökokoukseen. Voi sen nytkin ilman eri kehotusta tehdä, kunhan vain ilmoittaa hallitukselle tai isännöitsijälle.

Asia ei ole näin yksinkertainen. Asuntoyhtiöissä on suuri osa osakkeenomistajista, joilla ei ole tietämystä eikä kykyä osallistua sähköisesti yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja käyttää päätäntävaltaansa yhtiökokouksessa, jollei päätösvaltaa lain tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle.

On muistettava, että osakkeenomistajalla pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen. Jos näin ei ole, kokous on lainvastainen, ja hallituksen on pidettävä uusi kokous.

Hallituksen on pidettävä yhtiökokous sellaisessa paikassa, että jokainen osakas tai muu henkilö, jolla on lain mukainen oikeus osallistua kokoukseen, voi tulla paikalle.

Mikä on Kiinteistöliiton hyöty, vaikka kaikki taloyhtiöt pitäisivät kokouksensa sähköisesti. Monille osakkaille yhtiökokous on myös sosiaalinen tapahtuma, ei pidä aliarvioida.

Kauko Pudas

Pori