Porin jokikeskuksen elävöittäminen lähtee hiljaiselon jälkeen käyntiin, kun kaupungin ja valtion rahoitus on olemassa. Hidastavana tekijänä vuollejokisimpukat, joiden pelastaminen aiheutti veteen liittyvän rakentamisen luvanvaraisuuden.

Hintaa kertyi simpukkaa kohti noin 67 euroa keräyksestä, siirrosta ja kilpien maalauksesta. Harjavallan viiden miljoonan yksilön joukosta löytyvistä siirtosimpukoista luvattua raporttia tuskin tulee. Uuteen rakennusvaiheeseen taas hintava simpukoiden siirto.

Porilaine-lehden ruusuinen kuva on amerikkalaisen suunnittelutoimisto WSP Finlandin näkymään pohjautuva, ja tuskin lopullinen. Puuttuu aiotut 264 venepaikkaa. Ranta laskeutuvine tasanteineen on vaikuttava, mutta turvaton. Kaiteiden puuttuessa onnettomuusvaara on suuri ja pelastautuminen vaikeaa.

Erilaisten vesikulkuneuvojen bisnes luo omat haasteensa keskinäisiin turvallisuusnäkökohtiin. Nykyiset joella olevat nopeusrajoituksetkin huomioiden onnettomuusriskit tulevat olemaan suuret.

Kirjurinluoto-suunnitelmissa olevat kaarisillat ovat kallishintaisia, epäkäytännöllisiä ja huollon kannalta suuritöisiä. Houkutus tulisi nuorisolle ottaa ne ajoväyläkseen. Puhtaanapito talvella ja hiekoitettuna olisi haasteellista. Tuskin kaupungillamme varaa lisätä tähänkään resursseja?

Kaarisillat ajettiin suunnitelmiin mukaan, kun luotiin mielikuva siitä, että Taavi-sillan ponttonit ovat hajoamispisteessä. Yhtään ponttonia ei ole 15 vuoteen uusittu. Porin sillan ollessa liikuntasaumahuollossa vuoden liikenne sujui.

Luotakoon rakastamastamme rannasta aistikas ja toiminnallinen ilman turhia ”krumeluureja”. Pienemmällä investointirahalla lisäämme kaupunkimme vetovoimaa ja tunnettavuutta paremmin kuin kuin ökykalliilla urheilurakentamisella.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (vas./sit.)

tekninen lautakunta