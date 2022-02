Kirjoittaja on verrannut teiden ja jalkakäytävien hoitoa eri paikkakunnilla.

Teiden, katujen, kevytväylien ja pihojen talvikunnossapito saavat joka talvi aikaan jyrkkiä mielipiteitä ja suuria tunteita. Pääosin mielipiteet ovat talvikunnossapitoa moittivia. Ovatko työt tehty hyvin vai huonosti, riippuu siitä, mihin tehtyä vertaa.

Olen tietoisesti vertaillut muutaman talven alueiden talvikunnossapitoa sekä pääkaupunkiseudulla, Ulvilassa ja nyt jälleen Harjavallassa.

Tässä on vertailuni tulos: sekä Ulvilassa että Harjavallassa on väylien talvikunnossapidon taso aivan eri luokkaa kuin pääkaupunkiseudulla. Täällä on hoitotaso merkittävästi parempi.

Toki siihen on perustelujakin. Pääkaupunkiseudulla töiden tekemisessä on paljon sellaisia haasteita, joita täällä ei ole. Töiden tekoa häiritsee suuret ajoneuvo- ja liikennemäärät, ahtaat katualueet, joissa pysäköidyt autot ovat suurena haittana sekä tilan puute poistetulle lumelle. Lumimyrskystä, joka pääkaupunkiseudulla aiheuttaa täydellisen kaaoksen, selvitään täällä kohtuudella.

Kyse on sekä rahasta että kalustosta. Ulvilassa yhden lumimyräkän puhdistaminen maksoi noin 10 000 euroa. Yksi täysi hiekoituskierros maksoi noin 9 000 euroa. Lisäksi keväinen hiekanpoisto maksoi noin 30 000 euroa.

Tästä johtuen yhden lumimyräkän aikana ei yleensä tehdä kuin yksi täysi aurauskierros. Se pyritään tekemään yleensä vasta sen jälkeen, kun sade on loppunut tai on loppumaisillaan. Samoin hiekoitus pyritään ajoittamaan siten, että siitä olisi mahdollisimman pitkäaikainen hyöty. Siinäpä sitä on arvioimista ja ennustamista.

Olipa sitten kyse kunnan omasta tai urakoitsijoiden kalustosta, ei voida ajatella, että se olisi mitoitettu pahimpien myräköiden mukaan. Kalusto riittää normaalioloissa tehtäviin kunnossapitotöihin kohtuullisesti. Jos sitten sattuu näitä myräköitä, joita nyt on ollut muutamia, tietty viive on vain hyväksyttävä.

Tästä asiasta on varmasti paljon mielipiteitä. Saatanpa siis saada ”lunta tupaan”. Se minun on vain hyväksyttävä.

Jukka Moilanen

Ulvilan kaupunginjohtaja emeritus

Harjavalta