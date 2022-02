Kirjoittaja on sitä mieltä, että Ukrainan kriisin liioittelemisella on selvästi pyritty lisäämään Naton kannatusta Suomessa. Kuva on viime marraskuulta, jolloin Nato arvioi Porin prikaatin valmiusyksikön suorituskyvyn Huovinrinteen varuskunnassa järjestetyssä sotaharjoituksessa.