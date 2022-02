Satanuorten kannanotto: Lastensuojelussa kaikkein tärkein on luottamus

Me lastensuojelun asiakkaat emme ole vain tilastoja ja lukuja tutkimusaineistoissa tai budjettiriihissä. Me olemme jokainen ainutlaatuisia yksilöitä omine taustoinemme ja tarinoinemme. Meistä jokaisella on oikeus kokea tulevansa rakastetuksi, oikeus tulla kuulluksi, sekä oikeus turvalliseen ja vakaaseen kasvuympäristöön.

“Luottamus on kaikkein tärkein”, vastasi eräs nuori Satanuorten laatimaan kyselyyn luottamuksen merkityksestä lastensuojelussa. Ei vaadi kummoistakaan rakettitiedettä samaistuakseen tähän. Olemme loppujen lopuksi kaikki ihmisiä ihmisille ja jokainen meistä tarvitsee jonkun, johon uskaltaa luottaa.

Lastensuojelussa luottamuksen merkitys jopa korostuu, jos se on saanut säröjä aiemmissa olosuhteissa. Luottamuksellisessa suhteessa lapsi tai nuori kokee helpommin, että muut ovat hänen puolellaan, eikä häntä vastaan. Tällöin on helpompi avautua jollekin omista murheistaan ja myös ottaa vastaan rajoja ja rakkautta.

Luottamus ei kuitenkaan synny sormia napsauttamalla. Se vaatii lastensuojelun työntekijöiden pysyvyyttä, tekoja ja huomionosoituksia, sekä aikaa. Se vaatii myös sitä, että lastensuojelun työntekijät eivät ole ensisijaisesti työntekijöitä, vaan se ihminen ihmiselle. He kuitenkin useimmiten ovat osana muodostamassa lapselle tai nuorelle kodinomaisen kasvuympäristön, ja jokainen toivoo saavansa tulla rakastetuksi ja kohdatuksi kotonaan sellaisena kuin on.

Päästään taas äärettömän monennen kerran resurssipuheeseen; pysyvyys ja se, että on aikaa aidosti kohdata lastensuojelun asiakkaan tarpeet ja toiveet, vaativat panostuksia yhteiskunnalta ja nyt uusilta hyvinvointialueilta.

Lastensuojeluun suunnatut voimavarat ovat erityisen tärkeitä, koska sillä turvaamme seuraavan sukupolven tulevaisuuden. Palveluiden lisääminen tuo nuorille luottamusta yhteiskuntaan, johon useat ovat joutuneet pettymään.

Joskus lastensuojelun tuki on ainoa turvaverkko, joka nuorella on elämässään ja resurssien oikealla kohdentamisella voimme pitää huolta siitä, että nuori voi luottaa turvaverkon tuomaan tukeen. Resurssien suuntaaminen antaa nuorelle myös arvostuksen tunnetta, kun hän näkee, että hänen hyvinvointiinsa halutaan ja kannattaa panostaa.

Satanuoret on kokemusasiantuntijaryhmä, joka haluaa tehdä lastensuojelusta parempaa ja pyrkii vaikuttamaan sitä koskeviin päätöksiin. Jokaisella jäsenellä on omakohtainen kokemus lastensuojelusta, ja ne kokemukset ovatkin erityisen tärkeitä paremman lastensuojelun rakentamisessa.

Perjantaina 18.2.2022 Suomessa juhlittiin kolmatta kertaa kansainvälistä Care Day’ta. Juhlapäivänä juhlittiin lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Satanuorten toimintaan pääset tutustumaan Instagramista @satanuoret_ tai ottamalla yhteyttä Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikköön.

Satanuoret