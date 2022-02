Jäähalliosakkeiden osto on kirvoittanut monia mielipiteitä ja kritiikkiäkin. Kriittisyys on toki sallittua ja usein tarpeellista.

Kaupungin verkkosivuilla voi halutessaan tutustua päätöspykälään liiteasiakirjoineen. Päätöksien taustoitus sisältä yleensä asioiden otsikkotasoa syvällisempiä arviointeja ja laskelmia.

Kun jossakin koetaan puutetta ja samalla nähdään jossakin muualla rahan käyttöä, on ymmärrettävää, että asioita yhdistellään. Kuitenkaan esimerkiksi Enäjärven koulupiirin muutoksella ja jäähalliyhtiön osakekaupoilla ei ole suoraan tekemistä toistensa kanssa.

Porissa suurimmat talousarvion menoerät ovat olleet perusturva ja sivistystoimiala. Esimerkiksi perusturvassa kehyksen kasvu on ollut viimeisten vuosien aikana useita kymmeniä miljoonia euroja vuositasolla.

Myös sivistystoimialan osuus taloudesta on pitkälti toista sataa miljoonaa euroa vuodessa. Panostukset näihin ovat siis mittavia.

Jäähallin osakekaupassa käytettiin noin kolmasosa yritysjärjestelyjä varten tälle vuodelle varatusta noin 1,2 miljoonan euron määrärahasta.

Pori kilpailee alueensa keskuskaupunkina useiden muiden suurten kaupunkien kanssa vetovoimasta. Porin vetovoimaisuudella on vaikutusta esimerkiksi alueen yritysten työvoiman saatavuuteen, ja myös yritysten sijoittumiseen.

Monilla asioilla on veto- ja pitovoimaan vaikutusta, mutta ihan kaiken vastustamisella ja alasajolla se tuskin on lisääntymään päin. Porin yleisellä kehityksellä taas on vaikutusta vaikkapa siihen, että mihin suuntaan asuntomarkkinat seudulla kehittyvät.

Voidaan toki väitellä, paljonko on merkitystä sillä, että kaupungissa on remontoitu jäähalli ja siellä SM-liigatason kiekkoilua.

Monet kaupungit ovat liikkeellä suurilla hankkeilla ja investoinneilla. Esimerkiksi Turussa on suunnitelmia mittavasta 480 miljoonan euron ratapihahankkeesta uusine monitoimihalleineen ja Jyväskylässä on suunnitteilla 170 miljoonan Hippos-hanke.

Kun jäähalliyhtiö oli jo aiemman enemmistöosakkuuden johdosta kaupungin tytäryhtiö, ei voitane tehdä johtopäätöstä, että tässä olisi "hulluttelemaan" lähdetty.

Arto Nurmi

kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen jäsen ja toinen varapuheenjohtaja (ps.)