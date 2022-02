Liikuntapaikkojen ylläpitäminen sekä rakentaminen ovat olleet viime aikoina otsikoissa varsin tiiviisti ja aiheesta, viimeisimpänä kaupungin itselleen lunastama Isomäen jäähalli.

Liikuntamahdollisuuksista, niin pururadoista ja lenkkipoluista (muun muassa veteraanilenkin kunnostus) kaikille avoimeen ja maksuttomaan talviurheiluun (tekojään ja Liisantorin maksuttomuus ja mailat vs. mailattomat) ja aina pienempiin (jalkapallostadionin nurmikenttä) sekä isompiin, kymmenien miljoonien arvoisiin, pitkälle tulevaisuuteen tähtääviin investointihankkeisiin (palloiluhalli ja urheilutalon peruskorjaus) luotaava keskustelu on ollut moniäänistä ja vivahteikasta mutta yhtä kaikki, tähdellistä ja tarpeellista.

Tuskinpa yksikään kuntalainen, ainakin sivuutettaessa talousnäkökulma, on sitä mieltä, etteivät kaikki edellä mainitut tilat, toiminnot ja suunnitelmat olisi toteuttamisen arvoisia. Oma sivunsa tässä alueen liikuntarakentamisen eepoksessa on myös viime syksynä kymmenen vuotta täyttänyt, paraatipaikalla keskustassa sijaitseva lähes kylpyläolosuhteet huokealla sisäänpääsymaksulla tarjoava uimahalli.

Kulloinkin vastuussa ollut päätöksentekokoneistomme onkin ansiokkaasti panostanut liikunta- ja liikuttamisolosuhteisiin ja edistänyt näiltä osin myös kuntalaisten hyvinvointia merkittävällä tavalla.

Toivoisin joskus voivani kirjoittaa samankaltaisen tekstinkappaleen monivaiheisesta ja suunnitellusta panostuksesta kulttuuritoimintojen mahdollistamiseksi. Valitettava tosiasia, ainakin tällä hetkellä on se, että juuri minkäänlaista panostusta taide- ja kulttuuritoimintojen tiloihin ei kaupungin päättävällä taholla ole kohdennettu.

Toki on hienoa, että kaupunki on päättänyt panostaa kuntalaisten henkiseen hyvinvointiin ja ylläpitää kulttuuritoimintoja niinkin kattavasti ja monipuolisesti, mitä Porissa tällä hetkellä on tarjolla, mutta päätöstä palvelun toteuttamisesta seuraa aina myös vastuu omasta päätöksestään. Ja valitettavasti on todettava, että esimerkiksi muutaman erittäin keskeisen ja käytetyn kulttuuripalvelun täysipainoiset toimintamahdollisuudet ovat tällä hetkellä välttävällä tasolla, jos silläkään.

Kaupungin museot ovat vuosikymmeniä jatkuneessa akuutissa varastotilanpuutteessa joutuneet kehittelemään yhä luovempia ja osin kyseenalaisempia ratkaisuja kokoelmiensa säilyttämiseen. Tästä johtuen kaupunki on paitsi saanut vakavia huomautuksia viranomaistahoilta, menettänyt myös merkittäviä taidelahjoituksia.

Myös kaupungin käytetyimmän kulttuuripalvelun lippulaiva, pääkirjastorakennus on käyttöikänsä päässä. 1970-luvun puolivälissä käyttöön otettu ja edelleen peruskorjaamaton rakennus on siinä kunnossa, että nykyinen toiminta on mahdollista vain joustavan ja luovan henkilökunnan ammattitaidon, ilmastointiteipin ja sikaflexin sekä hyvän tuurin yhteisvaikutuksesta.

Tiedostamme kyllä taloudelliset ynnä muut realiteetit, mutta vuositasolla yli puolta miljoonaa asiakasta palvelevassa, kaupungin ylläpitämässä tilassa ei pitäisi pelätä asbestieristettyjen ilmastointiputkien rysähtävän jalkojen juureen tai olettaa kellarin arkistomateriaalien tutkimisen edellyttävän pintapelastusvälineistöä.

Vilpitön toive onkin, että vastaisuudessa kaupungin tilaninvestoinneissa huomioitaisiinkin myös kulttuuripalvelujen tarpeita, edes kriittisiltä osin.

Kirjoittaja on Porin kulttuuriyksikön päällikkö.